Polemica nel Regno Unito: censurato lo spot Adidas con 43 seni di ogni forma ed etnia

Scontro tra l’Adidas e le autorità britanniche, dopo che una pubblicità del noto marchio di abbigliamento sportivo è stata censurata in tutto il Regno Unito. Al centro dello spot ci sono quarantatré seni diversi, di ogni età, forma ed etnia, con cui la multinazionale voleva «soltanto mostrare la diversità del seno in ogni donna». Non è così, però, per l’Advertising Standards Agency, la commissione nazionale che monitora la pubblicità in Gran Bretagna e che ha deciso di censurare la campagna pubblicitaria dopo alcune proteste ricevute.

Lo spot Adidas: «Crediamo che i seni meritino sostegno»

La pubblicità dell’Adidas risale allo scorso febbraio e ha come punto centrale la diversità. Lo spot, infatti, recitava: «Crediamo che i seni delle donne, in ogni loro forma e grandezza, meritino sostegno e comodità. Ecco perché i nostri nuovi reggiseni sportivi hanno 43 modelli diversi, affinché chiunque si senta a proprio agio». Nessun volto era rappresentato nella foto, ma seni di ogni tipo, età, etnia. Una scelta che proprio non è piaciuta a molti cittadini del Regno Unito, che hanno protestato prima contro l’azienda e poi con esposti all’Advertising Standards Agency.

I am with @adidas here. Well done! Why are we still hung up on ‘female nudity’ when it comes to breasts?! Male nipples are everywhere! pic.twitter.com/CEmPPi9rwF — Katia Moskvitch, MPhil (@SciTech_Cat) May 12, 2022

Negli esposti dei cittadini lo spot considerato «sessista»

La controversia nasce per un duplice motivo. Da una parte la censura e lo scontro tra le autorità e l’Adidas, dall’altra i motivi che hanno spinto l’Advertising Standards Agency a censurare. La Bbc spiega che quest’ultima ha scelto di oscurare la campagna pubblicitaria «per nudità esplicita» che potrebbe risultare «offensiva e non appropriata», soprattutto nei confronti dei minori. Negli esposti, invece, i cittadini consideravano lo spot «sessista» perché considererebbe «le donne come oggetti, riducendole a parti del corpo». E in tutto ciò l’Adidas si difende: «La nostra pubblicità era un inno alla diversità e un monito su quanto sia importante indossare il reggiseno giusto».