Regno Unito, Johnson manderà in Ruanda i richiedenti asilo arrivati irregolarmente

L’annuncio di Boris Johnson, premier del Regno Unito, ha spiazzato tanti. Il primo ministro ha dichiarato che decine di migliaia di immigrati, arrivati illegalmente nel territorio britannico e adesso richiedenti asilo, saranno deportati in Ruanda. Una decisione forte, per nulla simbolica anzi del tutto pratica, con cui Johnson vuole «salvare un numero infinito di vite», scoraggiando le persone ad affidarsi ai trafficanti di essere umani. Ad esclusione dei cittadini ucraini, quindi, i migranti irregolari che attraverseranno la Manica saranno spediti in centri di accoglienza in Africa.

Controlli della Royal Navy: ergastolo per i trafficanti

Boris Johnson ha fatto il suo annuncio dall’aeroporto costiero di Lydd, nel Kent, a pochi metri dal canale della Manica. Un luogo scelto appositamente, come simbolo della lotta agli ingressi irregolari nel paese. Il pugno di ferro contro questo tipo di immigrazione passerà dal controllo della Royal Navy, che sostituirà nella gestione del Canale la Border force. La marina britannica potrà fermare e controllare ogni imbarcazione, anche le più piccole, e incriminare chi arriva illegalmente. Per i trafficanti, invece, sono previste pene molto dure, che possono arrivare fino all’ergastolo.

Boris Johnson: «Approccio innovativo»

La parte che ha maggiormente spiazzato i media, però, riguarda proprio il Ruanda. L’accordo con lo stato africani è senza limiti. Johnson ha spiegato che «ha la capacità di ospitare decine di migliaia di persone negli anni a venire». Il premier inglese spiega: «Chiunque sia arrivato nel Regno Uniti dal primo gennaio ora potrà essere trasferito in Ruanda. Questo è un approccio innovativo, spinto dal nostro impulso umanitario e reso possibile dalle libertà concesse dalla Brexit, che fornirà vie legali e sicure per l’asilo». Un piano che comunque non entrerà in vigore immediatamente. Insorgono le associazioni umanitarie, che lo hanno definito «crudele».

I numeri della migrazione attraverso la Manica

La Bbc ha diffuso i numeri relativi all’anno 2021. In un anno sono state 28.526 le persone che, attraverso piccole barche e in maniera irregolare, hanno attraversato il canale della Manica. Nell’anno precedente, invece, erano state poco più di 8mila. Un vero boom, quello vissuto dalla Gran Bretagna, che continua anche in questi giorni a vivere momento delicati. Ieri 600 persone sono sbarcate sulle coste inglesi. Per Johnson si supererà il migliaio giornaliero tra poche settimane.

Il ministro Priti Patel: «Fermare i trafficanti un imperativo morale»

«Mettere fuori gioco i malvagi trafficanti di persone è un imperativo morale», ha poi dichiarato Priti Patel, ministro del’Interno del Regno Unito. Nell’idea del governo inglese, ai richiedenti asilo che saranno deportati in Ruanda, saranno dati aiuti per cinque anni. Si parla di formazione professionale, alloggio ed assistenza medica. Patel ha spiegato che «questa partnership su migrazione e sviluppo economico con il Ruanda è una pietra miliare». Ma le associazioni non sono d’accordo.