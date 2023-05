Guerra in Ucraina, il Consiglio d’Europa istituisce il registro dei danni causati dalla Russia

Il Consiglio d’Europa ha istituito il registro dei danni causati dall’aggressione della Russia all’Ucraina. L’annuncio è arrivato in occasione del summit dei capi di Stato e di governo in corso a Reykjavik, in Islanda. Hanno aderito all’Accordo Parziale Allargato sul Registro 37 dei 46 Paesi membri (tre hanno annunciato l’intenzione di farlo), a cui si sono aggiunti tre Stati osservatori: Canada, Giappone, Stati Uniti.

Il registro avrà sede all’Aja, nei Paesi Bassi, con un ufficio satellite in Ucraina. La durata inizialmente prevista è di tre anni: servirà per registrare prove e informazioni relative alle richieste di risarcimento danni, perdite o lesioni derivanti dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, aprendo la strada a un futuro meccanismo internazionale di risarcimento per le vittime dell’aggressione russa. I tre Paesi che hanno espresso l’intenzione di aderire all’iniziativa sono Bulgaria, Svizzera e Andorra. Quelli che invece si sono tirati fuori dall’accorso sono Armenia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Ungheria, Serbia e Turchia.

«I capi di stato e di governo al Consiglio d’Europa di Reykjavik hanno sostenuto la creazione del registro dei danni causati dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Questo è il primo passo verso la creazione di un meccanismo di compensazione internazionale», ha commentato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal a margine del vertice islandese. Per il premier di Kyiv si tratta di «una decisione storica che consentirà l’inizio dell’istituzione della giustizia».

