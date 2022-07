Registri contabili, eliminato l’obbligo di conservazione sostitutiva digitale

Per i registri contabili è giunto l’addio definitivo all’obbligo di conservazione sostitutiva digitale. La novità arriva da un emendamento nel Decreto Semplificazioni approvato dalla Camera dopo la proposta nata nell’audizione alle Commissioni Finanze e Bilancio. L’idea era giunta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che oggi esprime soddisfazione.

Registri contabili, addio obbligo digitale: cosa succederà ora

Come devono muoversi commercialisti e aziende? A dirlo è proprio il Consiglio Nazionale dell’Ordine professionale: “Sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo”. Quindi, non sarà più necessario conservare i dati anche a livello digitale come sostituzione nel caso in cui non ci fossero i documenti su carta: basterà un semplice supporto informatico da stampare solo su richiesta in caso di controlli.

Chi ha l’obbligo di redigere i registri contabili

Questo non significa che chi per legge ha l’obbligo di redigere i registri contabili non debba più farlo. L’art. 2214 del Codice Civile è ancora valido. Sono tenuti a stendere il registro, accanto al libro giornale e al libro degli inventari, i coltivatori diretti di un fondo, gli artigiani, i commercianti e le ditte familiari o individuali. Ulteriori informazioni arrivano dall’art. 2219, sempre nel Codice Civile, che stabilisce le modalità di compilazione. I registri vanno conservati per 10 anni, che partono dal momento dell’ultima registrazione, accanto agli altri documenti fiscali (fatture, scontrini, ecc.).

La normativa che è stata appena cambiata prevedeva l’obbligo di un supporto online con firma digitale per aggiornare i registri contabili, in modo che ci fosse una copia sostitutiva digitale obbligatoria. Questo portava imprenditori e commercialisti ad aggiornare almeno una volta all’anno la versione online, con l’utilizzo della firma digitale. Con l’addio dell’obbligo, invece, non sarà più necessario e basterà avere una copia a disposizione sul PC.