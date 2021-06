Regione e sentimento

Terra di piaceri proibiti. Così Stefano Accorsi descrive l’Emilia Romagna nello spot che dovrebbe rilanciare il turismo in vista dell’estate 2021. La fase peggiore della pandemia, d’altronde, sembra superata. Grazie anche a una massiccia campagna di vaccinazione, si può pensare a riallacciare i fili con la normalità e le Regioni non hanno perso tempo. Circondato da prosciutto, bellezze architettoniche e naturali, e ancora borghi, teatri e portici, l’attore bolognese, impiega poco più di trenta secondi a riassumere i motivi per cui, da Ferrara a Rimini, è quello il luogo perfetto in cui trascorrere le vacanze.

Il Veneto si affida a Red Canzian

Regione che vai testimonial che trovi. E a Red Canzian, da Quinto di Treviso, tocca sponsorizzare il Veneto. Uno spot in studio, con il bassista dei Pooh in primo piano e alle sue spalle le immagini di fenicotteri, montagne e piatti tipici. In un percorso ideale, si parte da Venezia e si toccano le terme, le Dolomiti e il lago di Garda. Quindi, il più canonico dei congedi: «Vi aspettiamo».



Non c’è il mare, egregiamente sostituito da distese di verde nelle quali scorrazzano libere le mucche. Il Trentino aspetta i visitatori e, intanto, mostra il lato migliore: nessun commento, in sottofondo solo i rumori della natura.

Le Marche di Roberto Mancini

Jesino doc e piuttosto impegnato in questo periodo, a reclamizzare le Marche è il commissario tecnico della Nazionale di calcio Roberto Mancini. Una scelta di casa e in controtendenza rispetto alle ultime, quando a dare risalto alle bellezze locali era stato anche il campione di ciclismo siciliano Vincenzo Nibali. Il mister passeggia, presentando al pubblico: «Il terreno di gioco su cui ha mosso i primi passi, i registi di tradizioni uniche e le bandiere di una storia senza tempo». A cui è arrivato finalmente il momento di aggiungere i capitoli di una nuova stagione.