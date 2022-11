Sicilia, il pentastellato Di Paola vicepresidente: Schifani ha già perso la maggioranza

Mentre Lazio e Lombardia si preparano alle regionali di inizio 2023, con una probabile vittoria del centrodestra, in Sicilia la coalizione si è già sfaldata. Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha già perso la maggioranza. All’Ars, l’Assemblea regionale siciliana, il governatore di Forza Italia ha registrato già la prima sconfitta, con l’elezione a vicepresidente vicario di Nuccio Di Paola. L’esponente del Movimento 5 Stelle, infatti, ha ottenuto 35 voti pur sostenuto sulla carta soltanto da Pd e M5S. Si è fermata a 32, invece, Luisa Lantieri. E così la maggioranza più che scricchiolare sembra già andata in frantumi.

All’Ars sono stati creati due gruppi di Forza Italia

Mentre Renato Schifani presentava la sua giunta, all’Ars andava in scena la votazione per i vicepresidenti. E per il centrodestra, l’elezione di Di Paola rappresenta un vero e proprio smacco. Alla votazione mancavano Nicola D’Agostino e Tommaso Calderone, due fedelissimi di Micciché, contrapposto a Schifani. E alle due assenze si aggiunge una scheda nulla. Il calcolo, quindi, mostra come siano stati almeno cinque i deputati del centrodestra a non votare per Luisa Lantieri, ribaltando il risultato sperato dal presidente. A questo si aggiunge la creazione di non uno ma due gruppi distinti di Forza Italia, appunto FI 1 e FI 2. Il primo fa capo a Schifani, il secondo allo stesso Miccichè.

Schifani sarebbe pronto a chiedere aiuto a Cateno De Luca

In una nota, poi, è lo stesso Renato Schifani a parlare. «Personalmente svolgerò un attento e rigoroso ruolo di coordinamento e di stimolo nei confronti della mia squadra di governo che gode della mia fiducia», ha detto riferendosi soprattutto alla sua giunta. E poi quasi un appello all’antagonista delle scorse elezioni regionali, l’ex sindaco di Messina Cateno De Luca, leader di Sicilia Vera e fondatore di Sud chiama Nord: «Con l’onorevole Cateno De Luca avremo modo di incontrarci e di confrontarci fattivamente sui problemi della Sicilia. Attendiamo prima di giudicare». Ma lo stesso De Luca lo ha criticato proprio nelle scorse ore per le scelte della sua squadra: «Questa giunta di governo è una grande delusione. Per 48 ore mi stavo innamorando di Schifani, un presidente che sembrava voler dire no alle impostazioni romane. Una illusione che è durata 48 ore».