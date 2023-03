Lombardia, chi sono gli assessori della nuova giunta Fontana

Vinte le elezioni, il presidente Attilio Fontana si prepara a guidare per la seconda volta consecutiva la Regione Lombardia. Oggi è il gran giorno della giunta, ufficializzata finalmente dal governatore a Palazzo Lombardia. Sarà composta da 16 assessori, 11 uomini e 5 donne. A loro si aggiungeranno anche 4 sottosegretari, uno per ogni partito: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati. Tra gli assessori predomina il partito di Giorgia Meloni. Sono 7 quelli di FdI, contro i 5 della Lega e i 2 a testa per la lista Fontana e per Forza Italia.

Chi sono i 16 assessori della giunta Fontana

Bertolaso e Maione dalla lista Fontana

I due assessori della lista Fontana sono Guido Bertolaso e Giorgio Maione. Al primo sarà data la delega al Welfare, continuando il lavoro iniziato già nel novembre 2022 alla guida della sanità regionale. Al secondo, invece, viene assegnato il ruolo di assessore ad Ambiente e Clima. Tra il 2008 e il 2013 era stato assessore al Welfare e alla Famiglia al Comune di Brescia.

I 7 di Fratelli d’Italia: Alparone, La Russa, Caruso, Lucente, Franco, Mazzali e Beduschi

Assessore al Bilancio e finanze, oltre a essere vicepresidente della Regione Lombardia, è Marco Alparone. L’ex sindaco di Paderno Dugnano, già consigliere regionale uscente, è il primo dei 7 nomi di Fratelli d’Italia. Con lui anche Romano La Russa, fratello del presidente del Senato Ignazio La Russa, che avrà nuovamente la carica di assessore alla Sicurezza e Protezione civile. La Cultura va a Francesca Caruso, mentre ai Trasporti e mobilità ci sarà Franco Lucente, già sindaco di Tribiano nel 2014. Assessore alla Casa e housing sociale è invece Paolo Franco, mentre Barbara Mazzali lo sarà al Turismo, marketing territoriale e moda. Infine, sempre da Fratelli d’Italia proviene anche Alessandro Beduschi, assessore ad Agricoltura e sovranità alimentare.

I 5 della Lega: Terzi, Guidesi, Sertori, Lucchini e Fermi

Dalla Lega, invece, gli assessori saranno 5. Si tratta dei riconfermati Claudia Terzi alle Infrastrutture e opere pubbliche, Guido Guidesi allo Sviluppo economico, Massimo Sertori agli Enti locali e montagna ed Elena Lucchini a Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità. A loro si aggiunge il presidente uscente del consiglio regionale Alessandro Fermi.

I 2 di Forza Italia: Tironi e Comazzi

E infine completano la rosa di 16 assessori i 2 membri di Forza Italia. Da una parte Simona Tironi a cui andrà la poltrona di assessora all’Istruzione, formazione e lavoro. Dall’altra Gianluca Comazzi che avrà invece Parchi e territorio e che ha liberato il posto in Consiglio regionale a Giulio Gallera.

I sottosegretari sono Cattaneo, Piazza, Magoni e Invernizzi

Ai 16 assessori si aggiungono 4 sottosegretari. Mauro Piazza della Lega è sottosegretario ad Autonomia e rapporti con il Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo di Noi Moderati lo è alle relazioni internazionali ed europee, Lara Magoni di Fratelli d’Italia a Sport e Giovani e Ruggero Invernizzi a Controlli, patrimonio e digitalizzazione.