Regione Basilicata, arresti e perquisizioni: in manette politici e amministratori

Arresti e perquisizioni, questa mattina, nella Regione Basilicata, nell’ambito di un’operazione condotta dalla Dda di Potenza. Sono numerosi gli uomini politici e amministratori regionali coinvolti, tra oltre cento indagati, come riporta l’Ansa. Mentre le ricerche proseguono all’ospedale San Carlo di Potenza, i militari hanno ammanettato il capogruppo di Forza Italia Francesco Piro. Al centro dell’inchiesta ci sarebbe la costruzione del nuovo ospedale di Lagonegro, nell’area sud della regione.

Arresti e perquisizioni in Regione Basilicata

Una massiccia operazione della Dda di Potenza condotta da Polizia e Carabinieri ha portato a perquisizioni e arresti nella regione Basilicata. Un esponente di Forza Italia è finito in manette, mentre continuano le indagini a carico di oltre cento soggetti e nelle sedi della Regione in viale Verrastro e nell’ospedale San Carlo.

In particolare, i militari hanno arrestato il capogruppo di Forza Italia in Regione Francesco Piro e il direttore generale dell’ospedale Giuseppe Spera. La polizia ha perquisito anche il presidente della Regione Vito Bardi, che ha consegnato il telefono agli investigatori. Nell’ufficio del governatore i militari hanno acquisito i telefoni in uso al governatore, che non è interessato da nessuna misura cautelare. Un altro provvedimento cautelare – un divieto di dimora – è invece stato notificato all’assessore regionale all’agricoltura, Francesco Cupparo (sempre di Forza Italia).

Secondo l’agenzia di stampa Agi risulta coinvolto anche l’ex assessore regionale alla sanità, il consigliere regionale Rocco Leone (Fratelli d’Italia). Nel complesso sono oltre cento gli indagati nell’ambito dell’operazione sulla sanità lucana. La costruzione del nuovo ospedale di Lagonegro, nell’area sud della regione, sarebbe al centro dell’inchiesta.

Bardi, indagato in uno dei filoni che riguardano l’inchiesta ha dichiarato: «Si va avanti in un momento di crisi senza precedenti. Sono come sempre disponibile a collaborare con gli inquirenti per chiarire ogni aspetto», ha aggiunto. Fonti vicine al governatore lucano hanno inoltre sottolineato che le delibere oggetto dell’inchiesta «sono atti pubblici, approvate senza secondi fini».