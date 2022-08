Regionali in Sicilia, M5S rompe con Chinnici: «La coalizione non c’é più»

«Attraverso le primarie mi era stata affidata la guida di una coalizione che non esiste più. Tanta rispettosa e paziente attesa per ritrovarsi ora in uno scenario stravolto che di fatto azzera tutto e impone nuove riflessioni nel pochissimo tempo rimasto». Così Caterina Chinnici commenta la rottura della coalizione tra il Movimento Cinque Stelle e il PD per la corsa alle Regionali in Sicilia. Infatti nella giornata di oggi, 22 agosto, verso le ore 16, Giuseppe Conte avrebbe deciso di far correre il Movimento da solo anche per la corsa al successore di Musumeci. Infatti, ricordiamo che le elezioni siciliane si svolgeranno insieme a quelle nazionali, il 25 settembre.

La rottura con il Movimento

Invece di collegarsi alla candidata del PD Chinnici, Conte sceglie l’Ars Nuccio Di Paola, pur telefonando la Chinnici per rinnovarle la sua stima. Il tutto nascerebbe quindi dalla rottura a livello nazionale tra PD e 5 Stelle, che sarebbe causata dal fatto che il PD ha scelto l’Agenda Draghi come motore della campagna elettorale. Letta era stato molto chiaro sul punto di non voler collaborare con i 5 Stelle, rei di aver causato la caduta del Governo Draghi.

«A Giuseppe Conte dico, intanto, che la dignità è mantenere la parola data. E questa rocambolesca giravolta di oggi del suo Movimento è tutt’altro che degna. Quello del M5S è alto tradimento nei confronti dei siciliani che hanno creduto al fronte progressista. Il Movimento 5 stelle in Sicilia aveva condiviso l’opposizione a Musumeci e in virtù di questo ha sottoscritto un patto per le primarie di coalizione. Hanno garantito il sostegno alla candidata vincitrice, Caterina Chinnici e il Pd aveva detto, più volte nei giorni scorsi, si a tutte le richieste da loro avanzate. Alcune anche premature per non dire stravaganti». Così commenta questa soluzione il segretario regionale Anthony Barbagallo. Per il centrodestra, il candidato per la corsa alla Sicilia è Renato Schifani.

Regionali Sicilia, chi è Caterina Chinnici

Caterina Chinnici, classe ’54, è stata magistrato prima di scendere in politica. Nel 2014 entra come parlamentare europeo nelle file del Partito Democratico. Dopo aver collaborato alle commissioni per la giustizia, le libertà civili e gli affari interni, ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni del 25 settembre.

Ha vinto le primarie con il 44,77% dei voti, seguita da Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle con il 31,74% delle preferenze e Claudio Fava di Centopassicon il 23,22% delle preferenze.