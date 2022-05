Regionali in Sicilia, Letta e Conte siglano l’accordo: primarie unitarie per Pd e M5s

Mancano pochi dettagli puramente formali, ma l’accordo è stato ormai raggiunto. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e i partiti di centrosinistra si prepareranno, insieme, per le Regionali in Sicilia del prossimo autunno. E non lo faranno con una semplice alleanza, ma con una tornata di primarie comuni, tra voto online e gazebo fisici nei 30 comuni più popolosi dell’isola. Il sodalizio è stato ufficialmente siglato ieri sera, durante un incontro tra Giuseppe Conte ed Enrico Letta, rispettivamente leader del M5s e segretario del Pd, a cui hanno partecipato anche i capogruppo siciliani dei due partiti, Nuccio Di Paola e Anthony Barbagallo.

Primarie insieme: Pd e M5s puntano alla Sicilia

Già dalla scorsa settimana erano filtrate le regole per i candidati. Richieste da presentare entro il 10 giugno, con impegno notarile a sostenere il vincitore e divieto per chi ha «governato» al fianco del centrodestra, sia nelle amministrazioni locali sia in quelle regionali, con Musumeci. Ed è proprio il presidente attuale l’avversario da battere. A scegliere il candidato comune saranno i cittadini con un sistema di votazione misto. Da una parte si potrà votare online attraverso una delle piattaforme tra Proxima e SkyVote. Dall’altra, in 30 comuni popolosi, i più grandi dell’isola, a cui si aggiungerà Enna, si potrà scegliere la propria preferenza fisicamente, ai gazebo che saranno predisposti.

Primarie Pd-M5s: il nodo della data

Resta da capire quando si terrà la consultazione. I quattro leader, Conte, Letta, Di Paola e Barbagallo, puntano a un giorno tra il 16 e il 24 luglio. Ma ad opporsi è stato Claudio Fava, il leader della sinistra radicale all’Ars, perché «si finirebbe a ridosso del 19 luglio, il giorno del trentennale della strage di via D’Amelio». La data, quindi, potrebbe essere spostata e dovrebbe essere annunciata nei prossimi giorni. Questo è uno dei pochi nodi da sciogliere dopo l’accordo di ieri sera, in cui si è parlato anche di una serie di assemblee territoriali con cui costruire il programma. «L’idea è di 12 riunioni, come gli assessorati regionali», riporta Repubblica citando le parole di Di Paola, «in questo modo potremo tematizzarle più capillarmente».