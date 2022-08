Regionali Sicilia, il centrodestra punta su Renato Schifani

«Berlusconi ci ha proposto una rosa di nomi, Meloni ha scelto l’ex presidente del Senato, figura al di sopra dei partiti». Così l’esponente di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa spiega l’accordo nel centrodestra sulla figura di Renato Schifani come candidato alle Regionali in Sicilia per il centrodestra dopo il No di Nello Musumeci a una potenziale ricandidatura. Le elezioni regionali si terranno con le politiche il 25 settembre 2022.

Renato Schifani, gli altri nomi nella rosa di Berlusconi

A quanto si apprende, Silvio Berlusconi avrebbe fornito agli alleati una rosa di nomi per la Regione Sicilia, in vista della presentazione delle liste. Tra i nomi era presente Stefania Prestigiacomo – ex ministro – che però non convinceva Fratelli d’Italia e lo stesso Musumeci, che però aveva declinato l’offerta.

«Ho parlato con Giorgia Meloni che, nell’impossibilità di far convergere tutta la coalizione sul presidente uscente Musumeci, ha accolto la proposta di Silvio Berlusconi di individuare un nome tra la rosa di tre che il leader azzurro le ha proposto. Il nome individuato da noi, tra quelli fatti, è Renato Schifani» ha concluso La Russa, delineando come si è svolto l’accordo nel centrodestra.

La carriera politica

Nato a Palermo nel 1950, Renato Schifani è un senatore di Forza Italia. Nel 1995, con una laurea in Giurisprudenza e un lavoro da impiegato di banca, entra in Forza Italia. Prima di diventare presidente del Senato nel 2008 era già stato votato per quattro volte. È noto per la legge che ha il suo nome, il Lodo Schifani, che sospende i processi per le cinque cariche più alte dello Stato. Nel 2013 entra nel Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano. Il 4 agosto 2016 torna in Forza Italia.

Torna senatore alle elezioni del 2018. Nel 2020 è stato nominato consigliere politico di Silvio Berlusconi. Ora è il candidato del centrodestra alle prossime Regionali in Sicilia.