Regionali Lombardia, Pregliasco si consola con la proposta in diretta: «Mi vuoi sposare?»

Dalla delusione per il risultato elettorale alla gioia per il fantomatico «sì» della sua Carolina. Il virologo Fabrizio Pregliasco, sulla carta il nome forte della lista di Pierfrancesco Majorino in Lombardia ma rimasto fuori dal Consiglio regionale, si è reso protagonista di una dichiarazione di matrimonio quantomeno sui generis. Pregliasco, infatti, è stato invitato su Rai Radio1, ai microfoni della trasmissione Un Giorno da Pecora. Proprio parlando della sua compagna, mentre ne tesseva le lodi, ha chiuso una frase con una domanda: «Le chiedo, mi vuoi sposare?» E lei ha risposto, chiamando in diretta.

Pregliasco chiede alla fidanzata di sposarlo

«Carolina è una donna straordinaria», esordisce Pregliasco in radio, parlando della sua compagna. E prosegue: «Vivere con lei mi dà tanta gioia ed è un grande regalo. Per questo le chiedo, mi vuoi sposare?». Il virologo ha insistito: «La mia fidanzata non era d’accordo con questa candidatura, lei mi sostiene e mi supporta da vent’anni. Per questo dico che ora è arrivato il momento di sposarci». Carolina riesce a intervenire a distanza per rispondere: «Non me l’aspettavo però dico di sì. Lo sposo, a patto che non faccia più il birichino. Deve dormire di più, mangiare meglio. Non è più un ragazzino».

Le battute sull’anello: interviene Claudia Gerini

Si passa poi all’anello per il matrimonio. Pregliasco rallenta: «Ho già speso tanto per la campagna elettorale, quasi diecimila euro, e ci sono rimasto male per la mancata elezione». Una spesa che, però, bisogna fare. Come spiega un’altra ospite della trasmissione, Claudia Gerini. L’attrice interviene e si rivolge al virologo: «Non si preoccupi, a Roma c’è molta scelta. Le do io qualche buon consiglio su dove acquistarlo». Tra le risate e le battute, per Pregliasco la delusione elettorale è da mettere alle spalle con un matrimonio entro l’anno. E poi, sempre al microfono, confessa che non abbandonerà la politica: «No, anzi, ci ho preso gusto. Un impegno civico come il mio penso possa servire».