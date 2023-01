Regionali Lombardia, un candidato di Majorino propone un «patentino per TikTok e Instagram»

In piena campagna elettorale in Lombardia, spunta nuovamente l’idea di una patente per i social network, anzi «per TikTok e Instagram». A lanciarla, con una proposta inserita nel proprio programma, scritta nero su bianco, è stato Mauro Grimoldi. Si tratta del presidente dell’ordine degli psicologi della Regione lombarda, adesso candidato al fianco di Pierfrancesco Majorino nella circoscrizione di Milano. A rilanciare la notizia è stato il quotidiano Milano Today, che spiega come l’esperto abbia incentrato il proprio programma su assistenza e prevenzione psicologica, rivolgendosi soprattutto ai giovani. Nella sua idea il patentino sarà «una forma di prevenzione».

Grimoldi: «Prevenzione nei settori socialmente e culturalmente disagiati»

Mauro Grimoldi spiega la prevenzione «manca dove più servirebbe, cioè nei settori socialmente e culturalmente più disagiati». Si rivolge soprattutto al mondo giovanile, perché secondo lui, sono proprio i più giovani ad aver sofferto di più l’isolamento generato dalla pandemia Covid, con i vari lockdown e la didattica a distanza, ormai abbandonata. L’obiettivo del patentino sarebbe evitare la «fuga dei più giovani in un mondo virtuale, fatto di immagini estreme e accattivanti». Quindi il documento sarebbe una «forma di prevenzione» e di «educazione civica digitale».

Il patentino per TikTok e Instagram

Sul suo sito e sul profilo ufficiale Facebook, Mauro Grimoldi quindi lancia le sue «7 proposte concrete» e tra questa c’è quella del «patentino per TikTok e Instagram». La spiegazione punta i fari contro, soprattutto, le tempistiche di accesso sui social: «Gli adolescenti post covid sono in difficoltà nella gestione dei rapporti reali, nell’attribuire peso alle esperienze, significato alle parole. In particolare la fuga dei più giovani in un mondo virtuale, povero di contenuti simbolici ma ricco di immagini estreme e accattivanti, è preoccupante. L’ingresso nel mondo dei social network è sempre più anticipato tanto che spesso aggira, magari con l’acquiescente complicità dei genitori i termini di legge sull’età minima per accedere agli agognati “social”. E’ un universo alimentato da strumenti sempre nuovi: oggi sono Telegram, TikTok e Instagram, che rischiano di esporre i ragazzi a contenuti sempre più “forti” ed eclatanti i cui pericoli impliciti ed espliciti sono ben poco consapevoli, specie ai più giovani. Proporremo un “patentino” come forma di prevenzione e di educazione civica digitale per chi matura l’età per accedere ai social network e che preveda tra i suoi contenuti insegnare a fruire del mondo virtuale in cui sono immersi i ragazzi, mostrandone le indubbie opportunità come anche i pericoli».