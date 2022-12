Regionali Lazio, Rocca lascia la Croce Rossa: «Accetto una nuova sfida»

Francesco Rocca si dimette dalla presidenza della Croce Rossa Italiana e compie un passo decisivo verso la sua candidatura alle Regionali nel Lazio. Dopo le voci e le indiscrezioni che lo hanno visto come possibile scelta di Giorgia Meloni, adesso l’ormai ex numero uno della Cri si sbilancia e rassegna le dimissioni perché vuole mettersi «a disposizione del territorio». Rocca ha scritto una lettera ai volontari in cui ha ringraziato e salutato, oltre ad avere spiegato le ragioni dell’addio. Dovrebbe essere lui, quindi, il nome scelto dal centrodestra e indicato da Fratelli d’Italia per la corsa al ruolo di presidente della Regione Lazio. Ma Giorgia Meloni sabato scorso aveva parlato di una «rosa di tre nomi». Si voterà il 12 e il 13 febbraio.

Rocca: «Credo fortemente in una nuova sfida»

La lettera di Rocca ai volontari lascia presagire che la scelta sia stata fatta. L’ex presidente della Croce Rossa Italiana scrive: «Ho deciso di presentare le mie dimissioni dalla carica di Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana perché ho scelto di mettermi a disposizione del territorio. Come esperto di sanità pubblica, penso di poter portare un valore aggiunto: ho accettato una nuova sfida in cui credo fortemente. Grazie per questo viaggio insieme». Poi quella che lui definisce una «promessa solenne: in questo nuovo capitolo della mia vita, non userò la Croce Rossa per fini elettorali né permetterò che qualcuno lo faccia. Rimarrò sempre, invece, un volontario Cri che aderirà fermamente ai suoi Principi, portandoli con me nelle Istituzioni».

I tre nomi di Meloni: Rocca, Rampelli e Procaccini

Francesco Rocca era nella rosa dei papabili per il ministero della Salute, ma per quel ruolo Meloni e alleati hanno optato per Orazio Schillaci. Ora sembra lui il candidato numero uno verso le elezioni regionali nel Lazio. Giorgia Meloni, però, non si è ancora sbilanciata. Sabato scorso, durante la festa per il decennale di Fratelli d’Italia, si era limitata a dichiarare di avere «una rosa di tre nomi» e che avrebbe indicato il candidato entro lunedì. Oltre Rocca, i due possibili candidati sarebbero Fabio Rampelli e Nicola Procaccini, rispettivamente l’attuale vicepresidente della Camera e uomo forte di FdI, e l’eurodeputato già due volte sindaco di Terracina.