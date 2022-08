Regionali in Lombardia, Salvini contro Moratti: «Nessuno divida il centrodestra»

Si avvicinano sempre più le elezioni del prossimo 25 settembre, ma in Lombardia si pensa anche alle Regionali, che saranno il prossimo anno. Se ne parla ormai da mesi, soprattutto da quando la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, è stata inserita prima da Calenda e poi da se stessa nell’eventuale corsa alla presidenza. Sulla vicenda irrompe anche Matteo Salvini. Il leader della Lega ha lanciato un messaggio non troppo velato all’ex ministro per l’Istruzione, sottolineando l’unità con cui il centrodestra si presenterà alle elezioni nazionali e auspicando che «nessuno lo divida». Il riferimento è all’eventuale scontro con Attilio Fontana, attuale governatore della Regione e in quota Lega.

Salvini: «Nessuno divida il centrodestra»

«Siccome abbiamo lavorato in tutta Italia per unire il centrodestra mi auguro che nessuno divida il centrodestra». Il messaggio di Salvini è quanto mai chiaro. La Lega vuole evitare che si generi una spaccatura, tanto in vista delle prossime elezioni quanto per le regionali in Lombardia del prossimo anno. La sfida tra Moratti e Fontana sarebbe uno dei motivi che potrebbe generare proprio quella divisione interna che il leader del Carroccio vuole evitare. «Tutti i sondaggi che ho visto danno il centrodestra vincente. Con chiunque candidato. C’è un governatore in carica che si chiama Attilio Fontana per me squadra che vince non si cambia», ha chiosato Salvini.

Moratti potrebbe sganciarsi dal centrodestra

Dal canto suo, Letizia Moratti è forte di alcuni sondaggi che la vedrebbero davanti ad Attilio Fontana negli apprezzamenti dei cittadini lombardi. Qualora non dovesse essere lei la prescelta del centrodestra, non è escluso una candidatura autonoma, appoggiata da altri partiti. In questo caso, potrebbe essere Carlo Calenda, con Azione e un terzo polo centrista, a sostenere Moratti. Fresco di spaccatura con il Pd, Calenda non ha nascosto l’apprezzamento che nutre verso l’attuale vicepresidente regionale, manifestandolo già due mesi fa.

