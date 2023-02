Paradosso Lega: Salvini in Lombardia tiene grazie ai suoi avversari interni

La Lega ha retto in Lombardia, non c’è dubbio. Perlomeno nelle percentuali: il 16,3 per cento delle ultime Regionali contro il 13,3 per cento delle Politiche di settembre. Per analisi sul numero assoluto dei voti, sul ruolo della lista Fontana nel far avvicinare il dato totale del Carroccio addirittura al risultato di Fratelli d’Italia e sulla distribuzione dei suffragi leghisti ci sarà tempo. Quel che conta oggi in Via Bellerio è la sensazione di aver evitato un naufragio a cui più di un alto esponente pareva ormai rassegnato.

Bergamo e Brescia, vola la Lega anti-Salvini

Si apre, però, un dilemma sostanziale, e ruota attorno alla futura spartizione del potere e al ruolo della figura del segretario Matteo Salvini. La cui leadership è indubbiamente puntellata dalla riconferma di Attilio Fontana ma appare altresì trainata dai successi della Lega in zone dove i suoi critici sono da tempo maggioritari. E in cui, notano i bene informati, il segretario ha ridotto al minimo le presenze in campagna elettorale. A Bergamo, prima provincia dove gli anti-Salvini hanno vinto il congresso, il Carroccio è al 20,17 per cento. A Brescia tocca il 20,47. Settantamila voti sotto le Mura e 82 mila all’ombra della Loggia sfiorano il risultato ottenuto in provincia di Milano, fortino di Salvini, dove con 90 mila voti la Lega si ferma al 10,67 per cento. E in termini percentuali il risultato di Bergamo e Brescia è superiore perfino al 19 per cento di Varese, fortino di Fontana.

La Lega di provincia sfida l’asse milanese-brianzolo

Per l’ultimo partito di struttura leninista d’Italia in Lombardia il dilemma è ora proprio la risposta alla celebre domanda di Vladimir Il’ič Ul’janov: «Che fare?». Se lo chiedono i salviniani che vogliono prendere al balzo la palla del successo relativo. Ma soprattutto la corrente che vuole aprire una fase di riflessione guardando con interesse alle mosse di Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, e dei suoi fedelissimi. Evitando di regalare a Salvini l’insperato risultato. L’ago della bilancia, ragionano in casa Lega, sarà la partita per la spartizione degli assessorati: la Lega della provincia produttiva e laboriosa ha intenzione di far pesare il suo ruolo a scapito del tradizionale asse milanese-brianzolo che ha egemonizzato Palazzo Regione negli ultimi anni. «Siamo noi l’espressione del buon governo», dice a Tag43 un’autorevole fonte leghista bresciana, «una Lega che esisterà anche senza Salvini e ha tenuto dopo un disastro politico a lui imputabile». A Bergamo e Brescia la Lega rivendica di aver sostenuto scelte come la dolorosa (elettoralmente parlando) entrata nel governo Draghi, la promozione del Piano Lombardia, l’attività di assessori come Guido Guidesi, “regista” del presidio leghista del territorio, attraverso le visite a imprese e artigiani, il mantenimento di quote notevoli di preferenze. La Lega dei sindaci che ha costruito un rapporto solido con Fontana durante l’emergenza-Covid non vuole essere sotto-rappresentata in Giunta. E ricorda a Via Bellerio che già FdI, che con Romano La Russa vuole ottenere la vicepresidenza della Regione, porterà un forte presidio ambrosiano negli uffici della Regione.

Il Carroccio lombardo ha vinto nonostante Salvini

La Lega deve rispondere, ricordano dal Carroccio, «rendendosi indispensabile» e consolidando il buon risultato d’immagine portato sul territorio «dalla vittoria nella partita sull’autonomia» a Roma. I leghisti di Bergamo e Brescia metteranno sulla bilancia la loro capacità di conquistare preferenze e consensi in nome del legame del territorio. Il più votato del Carroccio a Bergamo, ad esempio, è stato l’ex sindaco di Spirano e consigliere regionale Giovanni Malanchini (5.748). In provincia di Brescia Floriano Massardi supera quota 10 mila e fa perfino meglio di Fabio Rolfi, recordman con 9.600 nel 2018. La sensazione è che sia stato il presidio territoriale di esponenti del Carroccio come i citati Malanchini e Massardi, due nomi tra tanti storici volti della Lega, a salvare il risultato del partito di Salvini. Insomma, la Lega lombarda vince a prescindere da Salvini. Anzi forse proprio perché non mostra più il volto dell’ex Capitano nelle roccaforti in cui il sorpasso di Fdi è meno marcato.

Il risiko degli assessorati

Che fare, dunque, in casa Lega? La palla passa nelle mani di Attilio Fontana e dei vertici regionali del Carroccio. FdI chiede otto assessorati su 16, la Lega probabilmente li dimezzerà da 10 a cinque. E tra questi nomi i leghisti del “fare” sperano possano essere riconfermate figure come Guidesi e promossi esponenti dei territori dove il Carroccio vive e lotta. Nell’idea che la scommessa del buon governo possa essere vinta proprio in antitesi al puro elettoralismo di Salvini che da diversi mesi si è trasformato nel bilancio del partito da asset a passività nel bilancio. Ma che ora può sbandierare politicamente una vittoria in cui il suo ruolo è stato, dall’inizio, decisamente minoritario. Salvini ha la possibilità di riconoscere le ragioni dei suoi critici, gli autonomisti pragmatici del Nord: ne sarà capace? Attorno alla risposta a questa domanda ruota una grossa fetta del futuro della Lega.