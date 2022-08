Regine del campo stasera su Rai3: trama, cast e curiosità sul film

Prosegue su Rai3 il ciclo “C’est la comédie” con il meglio del cinema francese. Stasera 3 agosto alle 21,20 andrà in onda Regine del campo, film del 2021 di Mohamed Hamidi con Kad Merad. La trama vede una squadra di calcio in piena crisi dopo la sospensione di tutti i suoi giocatori. Per terminare la stagione, l’allenatore decide di formare un team di sole donne, cambiando per sempre le loro vite. Nel cast anche Myra Tyliann, Laure Calamy e Céline Sallette. Rai cavalca così anche il successo recente degli Europei di calcio femminile, conclusisi domenica con la vittoria dell’Inghilterra. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Regine del campo, trama e cast del film stasera 3 agosto 2022 su Rai3

La trama del film si svolge a Clourrières, una piccola cittadina nel nord della Francia. Qui il calcio è una delle più grandi passioni della gente, che si reca costantemente allo stadio per seguire la propria squadra del cuore. Tosta e battagliera, la formazione di casa è in grado di mettere in difficoltà chiunque, arrivando così a giocarsi anche posizioni di rilievo in campionato. Durante un match, però, si scatena una maxi-rissa fra i giocatori in campo, tanto che il giudice sportivo decide per la sospensione di tutti gli effettivi. In un istante, il Clourrières si trova così senza giocatori e sull’orlo della retrocessione. La presenza del club non era però solo fonte di divertimento, ma vera e propria garanzia di finanziamenti per l’intera comunità.

L’allenatore Marco (Kad Merad), ex calciatore e vera star del posto, decide di mettere su una nuova squadra sperando così di concludere le partite e tenere alto l’orgoglio cittadino. Con grande sorpresa dei tifosi, si tratta di sole donne. Agli allenamenti si presentano così, fra le altre, Stéphanie (Céline Sallette), Sandra (Sabrina Ouazani) e Catherine (Laure Calamy). Ne deriva incredulità, ma soprattutto disinteresse da parte della gente, convinta che il calcio sia uno sport esclusivamente maschile. Intanto le ragazze si allenano duramente, cercando di prepararsi al meglio per il loro esordio sul rettangolo di gioco. L’esperienza cambierà la loro vita, ma anche quella della gente, che finalmente capirà di dover mettere da parte ogni pregiudizio.

Regine del campo, qualche curiosità sul film stasera 3 agosto 2022 su Rai3

Protagonista del film è Kad Merad, volto dell’allenatore della squadra Marco. È noto al grande pubblico per aver recitato in Giù al nord, pellicola poi adattata in Italia da Claudio Bisio in Benvenuti al Sud. Alla regia c’è invece Mohamed Hamidi, noto in patria per aver diretto la commedia In viaggio con Jacqueline. «L’idea era quella di creare un film sulle donne», ha detto a Coming Soon. «Mi sembrava interessante l’inversione dei ruoli con l’uomo, facendo scendere loro in campo mentre le controparti restano a casa». Mirata anche la decisione di ambientare la storia in un paesino di provincia. «Le squadre sono sempre meno, tanto che dagli Anni 70 è caduto tutto in disgrazia». Regine del campo è sbarcato nelle sale italiane nel 2021, incassando poco più di un milione di euro. Nel mondo ne ha totalizzati invece 36,2.