Regina Elisabetta II: notte in ospedale per la sovrana

La Regina Elisabetta II ha trascorso la notte di mercoledì in ospedale a Londra, ma già nel pomeriggio di giovedì è rientrata al Castello di Windsor.

Il Regno Unito è in apprensione in queste ore per lo stato di salute della Regina, 95 anni, che ha dovuto cancellare tutti gli impegni per osservare un periodo di riposo.

La Regina Elisabetta deve riposare

Il portavoce di Buckingham Palace ha riferito che, «La sovrana ha accettato con riluttanza il consiglio medico di riposare per i prossimi giorni. Sua Maestà è di buonumore e delusa per il fatto di non viaggiare in Irlanda del Nord, dove avrebbe dovuto partecipare a una serie di impegni oggi e domani. La regina invia i suoi più cari saluti alla popolazione dell’Irlanda del Nord e non vede l’ora di far loro visita in futuro»

Martedì sera la regina ha partecipato ad un evento al castello di Windsor, insieme a suo figlio Carlo e al nipote William. Con loro anche il primo ministro, Boris Johnson. Elisabetta II, 95 anni, ha anche stretto la mano a Bill Gates e all’inviato speciale Usa per il clima, John Kerry. Le sue condizioni di salute parevano buone sebbene già da qualche giorno e per la prima volta, la Regina si sia presentata a un evento camminando sorretta da un bastone. Inoltre a quanto pare i medici hanno tolto alla regina il bicchiere di vino che usa consumare ogni pasto e l’amato gin del dopo cena.

La Regina declina il premio per l’anziana dell’anno

La regina è stata visitata dai suoi medici presso l’ospedale privato King Edward VII’s nel centro di Londra e al momento da corte non trapela ansia e preoccupazione per lo stato di salute di Sua Maestà sebbene il protocollo London Bridge sia mai quanto ora pronto a scattare in ogni momento. La sovrana, però, non cede ai suoi 95 anni e anzi, di recente ha gentilmente declinato il conferimento dell’onorificienza dell’anziana dell’anno. Il portavoce di sua Maestà ha così sintetizzato il pensiero della Regina: «Sua Maestà ritiene che si è vecchi quando ci si sente vecchi, come tale non crede di soddisfare i criteri pertinenti per poter accettare, e spera che possiate trovare un più degno destinatario».