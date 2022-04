«La Regina Elisabetta è morta», la clamorosa gaffe di un giornale brasiliano

Aveva annunciato per errore la morte della regina Elisabetta. L’età e le cause, però erano state sostituite con delle X. Insomma, una bozza finita accidentalmente online. È stato così costretto a scusarsi uno dei principali giornali brasiliani, la La Folha de São Paulo che aveva pubblicato sul suo sito web lunedì intorno a mezzogiorno il clamoroso necrologio. Tra le righe dell’articolo si leggeva come Elisabetta fosse stata la sovrana più longeva nella storia del Regno Unito e che l’ultima visita in Brasile fosse avvenuta 1968. In totale, circa 1.300 parole per dare una notizia ben lontana dalla realtà. La redazione ha quindi dovuto fare marcia indietro, addebitando la gaffe a un errore tecnico. A corredo anche una spiegazione, riportata dal Guardian: «È prassi normale nel giornalismo avere articoli preparati in relazione a situazioni giudicate probabili, come la morte dei leader mondiali o personaggi pubblici. In ogni caso ci rammarichiamo dell’errore».

Newspaper’s nightmare: accidentally publishing someone’s obit. In this case, Queen Elizabeth. Eek… pic.twitter.com/PLaom4Zvx6 — David Biller (@DLBiller) April 11, 2022

La pubblicazione del coccodrillo della regina Elisabetta e le critiche del web

Spiegazioni che non sono servite a frenare la pioggia di critiche caduta sul web. «Dio salvi la Folha», ha twittato un utente, parafrasando la celebre espressione britannica. Un altro ha preso di mira la foto a corredo, in cui la sovrana pareva ridere, un’espressione in contrasto con il sentimento di lutto che doveva permeare l’articolo. Tra i più severi i sostenitori del presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Non è un caso, il politico espressione di un populismo di destra, infatti, in diverse circostanze ha attaccato il quotidiano, ricalcando l’atteggiamento di Trump nei confronti della Cnn. «Folha, sei una vera fabbrica di fake news, hai sostenuto che la regina fosse morte», ha twittato un utente, insieme a una gif di Trump che dichiarava: «Fake News!». Oduwaldo Calixto, sostenitore del partito conservatore e vicino al presidente ha ironizzato: «Il Brasile un giorno avrà di nuovo veri giornalisti?» Diverso, ovviamente, l’atteggiamento dei colleghi, consapevoli che per quanto grave, l’errore rientra tra gli incubi peggiori di ogni redazione: «L’incubo del giornale: pubblicare accidentalmente l’obit di qualcuno. In questo caso, la regina Elisabetta», ha twittato David Biller, il direttore delle notizie brasiliane per l’Associated Press.