Regina Elisabetta compleanno: cognome, sorella, padre e salute di Lilibet

La regina Elisabetta II compie 96 anni il 21 aprile 2022. La sovrana arriverà in elicottero dal castello di Windsor, dove ora risiede. Come ogni anno, la festa pubblica e ufficiale sarà a giugno, quando il tempo è più clemente, ma questa volta i festeggiamenti e la parata del Trooping of the colour, che da oltre 260 anni si tiene in questa ricorrenza, saranno particolarmente solenni perché inseriti nel programma del Giubileo di Platino.