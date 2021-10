Il bastone e la corona

C’è sempre una prima volta per tutti. Anche per la Regina Elisabetta che, in 20 anni, non si era mai presentata a un grande evento pubblico con un bastone da passeggio e senza motivi certificati per utilizzarlo. Almeno fino a ieri. Quando, in occasione della cerimonia per il centenario della Royal British Legion, un ente di beneficienza per le forze armate di cui è patrona, la monarca 95enne è stata vista accompagnarsi a un supporto. Al momento non è arrivato nessun chiarimento in merito da Buckingham Palace, ma si pensa sia stato usato, più che per ragioni mediche, per comodità.

Il mistero del bastone da passeggio della regina

Una volta arrivata all’abbazia di Westminster in limousine in compagnia della figlia, la principessa Anna, la regina sarebbe scesa dalla macchina in tutta tranquillità e, solo successivamente, le sarebbe stato passato il bastone. Sul suo viso nessun segno di dolore o di sofferenza. Anzi: le foto la ritraggono serena e sorridente mentre si avvia verso l’interno dell’edificio nel suo tailleur blu. Probabilmente, la scelta di portare con sé un appoggio è dipesa dal fatto che la pavimentazione esterna della chiesa, irregolare e costellata di ciottoli, avrebbe potuto crearle qualche problema di stabilità. Nonostante nulla faccia pensare a eventuali problemi di salute, la notizia è diventata virale, facendo il giro del web e dei social. Dove molti hanno storto il naso davanti a un ulteriore dettaglio della storia, riportato dal Guardian: a insospettire i royal watcher più appassionati, infatti, è stata la scelta di Elisabetta II di entrare nell’Abbazia da un ingresso alternativo, la Poet’s Yard, piuttosto che da quello tradizionale, la Great West Door. In realtà, pare non esserci nulla di cui preoccuparsi: lo strappo al protocollo sarebbe stato fatto solo e semplicemente per ragioni di comfort. Quel percorso, infatti, le ha permesso di raggiungere il suo trono tagliando una distanza più breve e, dunque, affaticandosi meno.

Perché la regina ha usato il bastone

L’apparizione del bastone da passeggio è stata una novità inaspettata. In passato, infatti, la sovrana ne aveva già adoperato uno ma perché costretta dai postumi di una lunga operazione al ginocchio destro. Tra 2003 e 2004, infatti, aveva subito un intervento per rimuovere una cartilagine lesionata e, nei mesi a venire, era stata più volte fotografata in compagnia del supporto. Da quando si era ripresa, non lo aveva più utilizzato, nonostante negli anni successivi avesse più volte accusato fastidio. Probabilmente, l’inedito accessorio sfoggiato ieri è legato a questo. O, forse, bisognerà abituarsi a vederlo sempre più spesso nelle foto: vista l’età, sarebbe del tutto normale che Elisabetta faccia affidamento a un sostegno per camminare in sicurezza ed evitare il pericolo di brutte cadute.

