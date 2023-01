Reggio Calabria, grave incidente: muore bimba di 10 anni

Bagnara, provincia di Reggio Calabria: una bimba di 10 anni scende dal mezzo dove si trovava, quando un’altra auto la travolge. La piccola muore in seguito all’incidente. È accaduto la sera di ieri, 5 gennaio. L’auto su cui viaggiava avrebbe avuto un guasto. La bambina sarebbe scesa vedendo il mezzo fermo. Poi, un’altra auto l’avrebbe travolta. La procura di Palmi ha disposto le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Reggio Calabria, gravissimo incidente: bimba di 10 anni travolta muore

I fatti si sono svolti sull’A2, vicino allo svincolo per Bagnara. La piccola era con la madre e il compagno di lei. La famiglia abitava a Reggio Calabria e il loro mezzo procedeva verso nord. L’Audi A3 su cui viaggiavano avrebbe avuto un’avaria, perché sarebbe fuorisciuto del fumo dal cofano. La piazzola sarebbe stata troppo distante e, nel timore che l’auto prendesse fuoco, il conducente avrebbe scelto la corsia di emergenza per fermarsi. La bambina sarebbe quindi scesa dall’auto dal lato sinistro.

In quel momento sarebbe sopraggiunta una Renault Clio guidata da un 60enne di Oppido Mamertina. La piccola sarebbe stata travolta e sarebbe morta sul colpo. Polstrada, 118 e vigili del fuoco – questi ultimi intervenuti sul posto per il pericolo di incendio dell’Audi – si sono recati sul posto. Il personale sanitario ha potuto solo riscontrare il decesso della piccola.

Cosa è successo

Il 60enne è stato inserito nel registro degli indagati come atto dovuto per omicidio stradale. La Stradale ha anche effettuato i rilievi utili a stabilire la dinamica dei fatti. Le indagini sono attualmente in corso.

Le indagini dovranno chiarire la dinamica esatta dell’incidente. Al momento, non è noto perché la bambina sia uscita dall’auto dopo che il mezzo si era fermato. La procura di Palmi ha incaricato delle indagini proprio per consentire i rilievi e gli accertamenti del caso.