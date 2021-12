Fare regali natalizi con un clic, dopo un’accurata ricerca in Rete, è ormai moda diffusa. Questa, però, è una lista particolare, fatta di doni, sì acquistabili sul web, ma immateriali e tutti proiettati a sostenere una nobile causa. Al destinatario spetta, infatti, giusto un gadget o una certificazione, mentre le somme vengono destinate a preservare la natura, restaurare le opere d’arte, regalare un momento di gioia a chi è meno fortunato. Perché, in fondo, sta proprio qui la vera magia del Natale.

I cinque regali immateriali da fare a Natale

1- L’albero di Natale da piantare in America Latina o Africa

Natale tempo di albero. A casa, ma non solo. Treedom consente di piantare, in senso figurato, un albero di cui successivamente monitorare la crescita mentre ci si rilassa sul divano o in ufficio, tra una pratica e l’altra. Dal 2010, la piattaforma italiana ha permesso di rinforzare le foreste con oltre 300mila arbusti, sparsi in Africa, America Latina e lungo lo Stivale. Basta andare sul menù, scegliere la pianta preferita – si parte dai 16,9 euro del cacao – e naturalmente effettuare la donazione. Il gioco, anzi il dono, è fatto. www.treedom.net/it/

2- Adotta una guglia, per restaurare il Duomo di Milano

Per chi ama l’arte ed è innamorato, in particolare, del Duomo di Milano, la strenna giusta è Adotta una guglia. L’iniziativa consente di contribuire ai continui restauri di cui la struttura necessita, mentre il destinatario del regalo viene inserito nella lista dei sostenitori. La donazione non comporta alcun vincono e non sono previsti importi minimi. Si parte da un euro, mentre benefit ulteriori sono erogati in maniera proporzionale alla quota versata. Una volta donato, si resta poi costantemente aggiornati sulle iniziative legate al restauro. www.duomomilano.it

3- Aggiungi un posto a tavola, un pranzo di Natale per tutti

Dal pranzo di Natale in famiglia, si sa, non si prescinde. Eppure quanto per molti appare scontato, per altri è un vero e proprio lusso. Nasce così Aggiungi un posto a tavola, iniziativa curata dalla comunità di Sant’Egidio per garantire un pranzo natalizio alle persone meno fortunate e purtroppo aumentate con la pandemia. Contribuire significa avvicinarsi all’obiettivo degli organizzatori, che sognano di aiutare 20 mila persone a Roma, 80 mila in Italia e 240 mila nel resto del mondo. Si può partecipare con i messaggi, le telefonate e semplici offerte che possono essere effettuate dal 27 dicembre al numero 45586. www.santegidio.org

4- Con il Wwf per salvare gli animali dall’estinzione

Siete amanti degli animali? Potete dare una mano alle specie a rischio estinzione grazie al Wwf, che tramite il suo portale offre l’opportunità di adottare un amico a quattro zampe. Il regalo materialmente consiste in un kit di testi, cartacei o digitali, che possono accompagnare peluche, in numero variabile a seconda della somma versata, recapitati a casa di chi riceve l’omaggio. Con il denaro versato, però, si sostengono azioni mirate nei confronti di linci, orsi polari, ricci, giaguari, panda, leopardi delle nevi. Aiutare un elefante vuol dire contrastare il commercio d’avorio. Qualora la somma sia destinata ai Koala, l’obiettivo è il rimboschimento delle foreste. Da 30 euro in su sostieni.wwf.it

5- Dall’alveare al miele, per proteggere le api basta un click

C’è poi la possibilità di adottare un alveare. Gesto particolarmente nobile, in quanto le api rappresentano un anello indispensabile nella catena alimentare. Gli insetti impollinano, infatti, circa l’80 per cento dei prodotti, che una volta maturi arrivano sulle nostre tavole. Si stima che contribuiscano alla crescita di 106 tipologie differenti di frutta e verdura. La loro sopravvivenza, però, è minacciata da diversi fattori, su tutti cambiamento climatico e pesticidi. A proteggerle sta pensando 3Bee, gruppo agri-tech che farà arrivare a casa del destinatario il miele prodotto grazie al vostro dono. Da 12 euro in su. www.3bee.com