Referendum per l’indipendenza della Scozia, prima udienza alla Corte Suprema del Regno Unito

A fine giugno la premier Nicola Sturgeon ha fissato la data per un nuovo referendum consultivo sull’indipendenza della Scozia dal Regno Unito: dopo la consultazione referendaria del 2014 in cui vinse (con il 55 per cento) il fronte del no, la leader dello Scottish National Party punta a far tornare i suoi connazionali alle urne il 19 ottobre 2023. La questione, visto il muro issato da Westminster, è approdata alla Corte Suprema del Regno Unito. Oggi la prima udienza.

Il governo britannico contrario a una nuova consultazione

Affinché il referendum consultivo possa avvenire, deve essere autorizzato dal Regno Unito. E, proprio in virtù del risultato di otto anni fa, il governo britannico aveva più volte rimarcato di essere contrario a un nuova consultazione. Tuttavia, dopo la Brexit, le condizioni sono cambiate: il 62 per cento degli scozzesi aveva infatti detto no al divorzio con l’Unione europea. Nel tentativo di forzare la mano Sturgeon, leader dell’indipendentista Scottish National Party, ha inizialmente evocato la clausola prevista nello Scotland Act del 1998, che ha consentito il referendum del 2014 tramite una temporanea cessione di sovranità dal parlamento britannico a quello scozzese. Visto il no del governo Truss, che ha ripetutamente risposto picche a qualunque idea di rivincita referendaria, si è così rivolta alla Corte Suprema del Regno Unito.

Sturgeon ne è certa: «La Scozia diventerà indipendente»

Oggi a Londra si è svolta la prima udienza, in cui la Corte Suprema è stata sollecitata a decidere se Holyrood possa o meno organizzare il referendum. Una questione «purulenta», come l’ha definita la principale avvocata del governo scozzese, Dorothy Bain. «È pubblico interesse risolverla», ha aggiunto la legale. Gli indipendentisti scozzesi fanno leva sul fatto che il referendum tecnicamente sarebbe consultivo, quindi senza valore legale automatico per il Regno Unito. Ma ovviamente la vittoria del “sì” alla secessione avrebbe effetti politici diretti. «Abbiamo già pronti i piani per muoverci a livello normativo», ha detto nei giorni scorsi Sturgeon, dicendosi certa che «la Scozia diventerà indipendente».