Referendum in Ucraina, la Russia annuncia la vittoria: il 4/10 voterà sull’annessione

La Russia ha annunciato la vittoria ai referendum sull’annessione delle quattro regioni dell’Ucraina occupate (Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhya, Kherson). Come previsto, ha vinto il sì con percentuali irrealistiche.

Referendum in Ucraina: la Russia annuncia la vittoria

La consultazione ha coinvolto circa il 15 per cento del territorio ucraino e, secondo i risultati annunciati dal governo russo, l’annessione ha vinto con il 99 per cento dei voti a Donetsk, con il 98 a Lugansk, con il 93 a Zaporizhzhya e con l’87 per cento a Kherson. Una votazione considerata illegale dall’Ucraina e dalla maggior parte della comunità internazionale, non solo perché svolta in territori militarmente occupati ma anche per la modalità con cui è avvenuta (in cinque giorni, senza rispettare gli standard minimi di validità, con molte persone costrette a votare e con il conteggio non supervisionato da alcun organismo internazionale).

Annunciata la vittoria, la Russia dovrebbe ora procedere rapidamente ad annettere i territori ucraini occupati. Alcuni parlamentari russi hanno detto che la Duma potrebbe votare sulla questione già la settimana prossima, il 4 ottobre.

Il timore di un’escalation del conflitto

E si inizia già a temere un’escalation del conflitto dato che, dichiarando che le regioni occupate sono territorio russo, Vladimir Putin potrebbe giustificare l’invio dei nuovi riservisti mobilitati e far passare una guerra di aggressione come un’operazione di difesa dei propri territori appena annessi. Inoltre, potrebbe presentare qualsiasi attacco alle regioni ucraine occupate come un attacco al territorio russo, che potrebbe provocare gravi conseguenze.

Il suo stesso portavoce Dmitri Peskov ha affermato che, dopo l’annessione, «la situazione cambierà radicalmente dal punto di vista legale, dal punto di vista della legge internazionale, con tutte le conseguenze corrispondenti per quanto riguarda la protezione di quelle aree e la garanzia della loro sicurezza». E il pensiero va subito al nucleare, che esponenti russi hanno già dichiarato di poter utilizzare in caso di minaccia.