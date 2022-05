Referendum giustizia 2022 lega: cosa prevede, quesiti, domande, opinioni e quando si vota

Referendum giustizia 2022: Chi sono i favorevoli?

Tra i principali partiti italiani, la Lega è quello piùfavorevole ai referendum sulla giustizia. Come detto in precedenza, il partito di Matteo Salvini è infatti tra i promotori. Il leader del carroccio ha annunciato per le prossime settimane centinaia di banchetti in tutta Italia per informare i cittadini sui referendum.

Anche ForzaItalia è favorevole a tutti e cinque i quesiti referendari sulla giustizia. Il 21 maggio, il presidente del partito, Silvio Berlusconi, ha dichiarato che i referendum sulla giustizia sono “fondamentali” e il loro successo potrebbe “contribuire a cambiare davvero il rapporto fra lo Stato e il cittadino e fare dell’Italia un Paese più garantista e quindi più libero“. Anche Italia viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda si sono espressi a favore di tutti e cinque i referendum.