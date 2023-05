RedSox, gomme bucate all’auto del tassista contro i colleghi NoPos

Qualche giorno fa Roberto Mantovani, meglio noto come RedSox, aveva fatto discutere per la pubblicazione dei guadagni giornalieri incassati con la sua attività di tassista: 596 euro lordi incassati, con tanto di specifiche tra contanti e carte, e 55 euro tra spese varie e carburante. Nel giorno della Festa del Primo maggio, Mantovani, che si presenta in maniera chiara nel suo profilo Twitter con la definizione «Non digerisco omofobi, violenti, fascisti e razzisti. tassista Bolognese (col POS) dai calzetti rossi», aveva ingaggiato una vera e propria battaglia contro i suoi stessi colleghi «NoPos» definendoli un «lembo marcio». Oggi, in un nuovo video postato in un tweet mostra cosa gli è successo.

RedSox mostra le gomme bucate su Twitter

Un risveglio amaro per RedSox questa mattina, come da lui stesso spiegato in un video postato su Twitter, accompagnato dalla frase: «Ehm no, volevo iniziare alle 7 ma ho un calo di pressione e dovrò cambiare i miei piani. Pazienza. Sono cose che capitano». Nella sequenza, il tassista mostra le gomme bucate del suo taxi: «Il mio turno di oggi è stato rimandato», afferma durante le riprese con il cellulare. Il video, diventato virale, sta per raggiungere le 108mila visualizzazioni. Un’ora fa, RobertoRedSox ha postato un secondo video mentre si reca in Questura per sporgere denuncia.

Le reazioni e i commenti a sostegno di RedSox

Numerose e immediate le reazioni al video del tassista Roberto Mantovani: «Lo stanno tartassando» si legge in un commento «semplicemente perché Roberto sta dimostrando oramai da mesi che si può fare il tassista facendo pagare col POS Ergo senza evadere le tasse», e ancora «C’è del marcio in Italia, solidarietà a RedSox».

Nelle fila delle citazioni c’è chi scrive «Tassisti vigliacchi, codardi e disonesti. Questo è… sostegno massimo a RobertoRedSox, un tassista onesto, a quanto capisco solo» e chi fa chiaramente riferimento alla mafia: «Minacce mafiose contro un tassista onesto, a Bologna. Solo perché usa il pos. Forza RobertoRedSox». Tanti i messaggi di solidarietà di chi lo invita a resistere: «Bologna sta succedendo questa cosa qui: un tassista decide di fare un’operazione trasparenza e l’intera categoria lo minaccia e lo infama con metodi mafiosi. Poi si domandano perché tutti li odiano. Tieni duro RobertoRedSox, stai facendo la cosa grandiosa».