RedSox dopo le gomme bucate: «Non mi arrendo, nella mia categoria gente becera»

Dopo le vicissitudini che lo hanno colpito negli ultimi giorni, Roberto Mantovani, meglio conosciuto come RedSox, fa sapere che non accenna ad arrendersi: la sua battaglia contro quella categoria di tassisti contraria all’utilizzo del Pos, scatenata dopo la pubblicazione dei suoi incassi giornalieri, continua nonostante l’amara sorpresa degli ultimi giorni. Roberto Mantovani stava infatti iniziando il suo turno di lavoro quando si è accorto che tre gomme del suo taxi erano a terra dopo essere state bucate. Il tassista si è subito recato in questura, documentando tutto con dei video pubblicati sul suo profilo twitter.

Il tassista Roberto RedSox non si lascia abbattere dalle gomme bucate

In un’intervista al Corriere di Bologna, Roberto Mantovani risponde alle domande del giornalista, specificando: «Non è che adesso perché mi bucano le ruote mi fermo e cancello tutto. La battaglia prosegue, perché ha delle radici forti e non si può archiviare solo perché a qualcuno evidentemente non sta bene». Alla domanda del giornalista del Corriere sul suo stato d’animo, Mantovani non nasconde di sentirsi «intristito», ma non cade mai nelle generalizzazione della categoria: «Lavoro nella migliore azienda di categoria che ci sia e i miei capi sono delle bravissime persone, serie, fanno un lavoro splendido. Nella categoria però c’è una base becera che qualcuno non vuole scontentare».

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza

A seguito del danneggiamento delle ruote del suo taxi, Mantovani si è recato presso la questura dove «la polizia ha detto che guarderà le immagini delle telecamere di videosorveglianza, bisognerà capire se chi ha fatto questo gesto è arrivato a piedi o in macchina. D’altronde la mia auto era davanti alla Prefettura e a pochi passi dalla Questura, spero ci siano immagini utili». Roberto RedSox ha confermato i numerosi messaggi di solidarietà arrivatigli da più parti: «Ho avuto tanta solidarietà, mi hanno fatto coraggio e detto di andare avanti, di non mollare». Riguardo ai colleghi, Mantovani ha pubblicato questa frase, 4 ore fa, su twitter: « La stanno prendendo bene sta storia della trasparenza degli incassi, qualche collega ha chiesto alla cooperativa di farmi causa e chiedere i danni. Andiamo avanti».