Redemption – Identità nascoste, stasera su Nove: trama, cast e curiosità sul film

Jason Statham è il protagonista di Redemption – Identità nascoste in onda questa sera, martedì 12 aprile 2022, alle 21.25 su Nove. Diretto dal regista Steven Knight e uscito nelle sale nel 2013, il film racconta la storia di un ex soldato che, dopo una notizia poco accertata, inizia a vivere una vita da reietto nei sobborghi di Londra, per sfuggire alle forze dell’ordine che lo cercano (perché accusato di crimini di guerra) e tentare di redimersi con l’autopunizione quotidiana.

Redemption – Identità nascoste: cosa sapere sul film in onda stasera su Nove

Redemption – Identità nascoste: la trama

Joey, ex agente delle forze speciali, porta con sé il fardello di un crimine di guerra compiuto sulla scorta della rabbia: durante una missione in Afghanistan, infatti, giustizia per vendetta cinque afghani dopo la morte, in un attentato, di cinque colleghi. La Corte Marziale lo condanna ma lui fugge e, rifugiatosi a Londra, inizia a vivere come un senzatetto e a consolarsi con l’alcol. Una notte, mentre dorme per strada con l’amica Isabel, viene attaccato da un gruppo di teppisti e, troppo ubriaco per reagire, scappa, trovando rifugio in una lussuosa villa. Passata la notte al sicuro, l’uomo scopre che il proprietario dell’appartamento, un ricco imprenditore, rimarrà via per mesi per lavoro. E così, approfittando della situazione, decide di appropriarsi della vita e della casa del malcapitato. Si ripulisce, inizia un lavoro come lavapiatti e si dedica alla ricerca di Isabel, mai più vista dopo quella notte.

Ma l’equilibrio dura poco: quando, una sera, affronta alcuni clienti ubriachi, viene notato dal braccio destro del boss cinese, proprietario del ristorante dove lavora e viene assunto come factotum. Economicamente stabile, decide di aiutare la chiesa che si occupa dei clochard ed è lì che conosce suor Cristina: sembrano anime affini, anche lei come lui vuole rimuovere tutti i ricordi dolorosi di un passato complicato. Ormai legati da una profonda amicizia, sarà proprio la suora ad aiutarlo nella ricerca di Isabel, fino a scoprire la cruda verità: la giovane donna è stata uccisa e in lui rimonta, forte, la sete di vendetta.

Redemption – Identità nascoste: il cast

Accanto a Jason Statham nei panni di Joseph Smith / Joey Jones, nel cast troviamo Agata Buzek (Cristina), Vicky McClure (Dawn), Benedict Wong (Mr. Choy), Ger Ryan (Madre Superiora), Danny Webb (Damon), Anthony Morris (Taxman), Youssef Kerkour (Bouzanis), Victoria Bewick (Isabel) e Christian Brassington (Max Forrester).

Redemption – Identità nascoste: cinque curiosità sulla pellicola

1) Redemption – Identità nascoste: il ruolo del colibrì

Il titolo originale della pellicola è Hummingbird, colibrì. Nel film, in effetti, l’uccellino è presente in un incubo da sveglio del protagonista. Tuttavia, colibrì è anche il nome di un drone utilizzato dai militari in Afghanistan. In una delle interviste promozionali, il regista Knight ha spiegato di aver voluto così rappresentare la coscienza del protagonista e di essersi ispirato a una leggenda, in voga tra i soldati, secondo cui esisterebbero droni piccoli come insetti e in grado di vedere tutto.

2) Redemption – Identità nascoste: tra training e ricerche

Per interpretare al meglio Joey, Statham si è interessato a ricerche e studi relativi ai problemi mentali degli ex militari, in modo da conferire al personaggio realismo e veridicità.

3) Redemption – Identità nascoste: testa a testa tra Cillian Murphy e Jason Statham

Nel casting del protagonista, Knight ha considerato anche Cillian Murphy, il protagonista della celebre serie Peaky Blinders. Tuttavia, dopo attente valutazioni, Statham si è rivelato di gran lunga più in linea col personaggio.

4) Redemption – Identità nascoste: Londra caput mundi

Le scene, girate quasi esclusivamente di notte, sono ambientate a Londra, soprattutto nelle zone in cui vivevano davvero i senzatetto, alcuni dei quali diventati comparse nel film.

5) Redemption – Identità nascoste: una prima volta di rilievo

Redemption – Identità nascoste segna l’esordio di Steven Knight alla regia di un grosso lungometraggio.