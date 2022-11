Reddito di cittadinanza, Valditara propone lo stop «per chi non assolve obbligo scolastico»

Continua ad animare il dibattito pubblico lo stop al reddito di cittadinanza. All’interno della Manovra 2023 del nuovo governo, si prospetta l’addio alla misura dal 2024 e sostanziali modifiche per tutto il prossimo 2023. Dopo i dati Istat su fasce d’età e titoli di studio dei percettori, però, arriva anche la proposta del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Quest’ultimo ha spiegato che tra gli obblighi previsti per arrivare alla norma potrebbe esserci anche quello di completamento del percorso di studi, attualmente non portati a termine da gran parte dei percettori.

Valditara: «Serve l’obbligo di completamento del percorso scolastico»

Il ministro Valditara ha illustrato la sua proposta: «In Italia ci sono 364.101 percettori di reddito di cittadinanza nella fascia tra i 18 e i 29 anni. Di essi 11.290 possiede solo la licenza elementare o nessun titolo, e altri 128.710 soltanto il titolo di licenza media. Noi riteniamo si debba prevedere l’obbligo di completare il percorso scolastico per chi lo abbia illegalmente interrotto o un percorso di formazione professionale nel caso di persone con titolo di studio superiore ma non occupate né impegnate in aggiornamenti formativi, pena in entrambi i casi la perdita del reddito, o dell’eventuale misura assistenziale che dal 2024 lo sostituirà».

Per Valditara «la parola merito non un orpello retorico»

Il ministro ha analizzato i dati relativi ai giovani tra i 18 e i 29 anni che percepiscono attualmente il reddito di cittadinanza. E così nell’ambito delle modifiche che saranno portate avanti in tutto il 2023 ha fatto la sua proposta. Un’idea che nasce dalla parola «merito», inserita anche nel suo ministero. Valditara spiega che la proposta «mostra come la parola merito nella visione mia e del governo non sia un orpello retorico, ma costituisca un preciso indirizzo politico». E sull’esito della ricerca, invece, ha parlato di qualcosa di «sorprendente e inquietante». Ieri l’opposizione si era schierata apertamente in contrasto con l’idea di eliminare i sussidi, con il Movimento 5 Stelle a parlare di eventuale «massacro sociale».