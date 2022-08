Scoperta a Torino la truffa milionaria sul reddito di cittadinanza

Una dipendente di un patronato, con l’aiuto di quattro cittadini di origine romena, ha messo in piedi una truffa per percepire indebitamente il reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza ha scoperto che oltre 300 persone hanno dichiarato il falso per riuscire ad avere l’assegno. La dipendente, anche supportata dal marito, ha utilizzato documenti e dichiarazioni false al fine di presentare istanze senza che ci fosse il requisito previsto dalla normativa di risiedere da almeno dieci anni in Italia, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Tutti i richiedenti hanno infatti falsamente dichiarato di risiedere sotto la Mole, a Torino, mentre invece vivevano all’estero. I complici facevano da “collettore” tra la coppia e i beneficiari della prestazione. Oltre alla misure cautelari, il Gip ha emesso un decreto di sequestro preventivo a carico della dipendente del patronato di 7.850 mila euro. Quest’ultimo è considerato dal giudice l’importo del profitto della truffa. Per l’accusa, il totale delle somme indebitamente percepite allo stato attuale, ammonta a circa 1.400.000 euro. Intanto sono state sottoposte ad ulteriori approfondimenti le posizioni di ulteriori 3.000 percettori del reddito di cittadinanza.