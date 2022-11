Reddito di cittadinanza, basterà un solo rifiuto di lavoro per cancellarlo

Iniziano a delinearsi i possibili contenuti di quella che sarà la riforma del reddito di cittadinanza, che prevede una rimodulazione del sussidio che dovrebbe gradualmente portare alla sua cancellazione. Tra le modifiche proposte dai partiti di governo vi è la decadenza della percezione dopo il rifiuto di una sola proposta di lavoro congrua (e non due, come è attualmente).

Come cambia il reddito di cittadinanza

Secondo quanto spiegato dal Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon, l’idea è quella di fissare un termine massimo oltre il quale non erogare più il reddito (come accade con la Naspi, l’indennità di disoccupazione). Un percorso ragionevole, secondo l’esponente leghista, potrebbe prevedere che, dopo i primi diciotto mesi di reddito, si possa andare avanti al massimo per altri due anni e mezzo ma con un décalage.

Secondo la riforma allo studio del governo, funzionerebbe così: dopo i primi diciotto mesi, se il percettore non ha ancora trovato un lavoro viene sospeso dall’erogazione del sussidio e inserito per sei mesi in un percorso di politiche attive del lavoro – per esempio, corsi di formazione adatti al suo profilo e alle richieste delle aziende, con incentivi per chi tra queste riesce a collocare al lavoro gli interessati – che potrebbe essere retribuito ricorrendo alle risorse del Fondo Sociale Europeo.

Se dopo sei mesi la persona è ancora senza impiego, potrebbe ottenere di nuovo il rdc ma con un importo tagliato del 25% e una durata ridotta a 12 mesi, durante i quali continuerebbe a fare formazione. Se anche dopo questo periodo il beneficiario non è entrato nel mercato del lavoro, verrà sospeso per altri sei mesi passati i quali potrà chiedere per l’ultima volta il reddito. Questa volta, ha specificato Durigon, «solo per sei mesi e per un importo decurtato di un altro 25%. Prenderà cioè la metà di quanto prendeva all’inizio».

I miliardi risparmiati verranno investiti sulle pensioni

La stretta permetterà di risparmiare, a regime, almeno 3 miliardi su una spesa di circa 8 miliardi l’anno: «Ma già in partenza, con la sospensione e il taglio del 25% del sussidio, si risparmieranno 1,2 miliardi». Sul tavolo c’è l’ipotesi di utilizzarli per interventi verso le fasce meno abbienti e per introdurre Quota 41, ovvero la possibilità di andare in pensione dopo 41 anni di lavoro – o almeno Quota 102, con 41 anni di contributi e 61 di età. Una riforma che, ha concluso il Sottosegretario, darebbe la possibilità di andare in pensione prima ad una platea di circa 90 mila lavoratori.