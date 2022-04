Red stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità sul film con Bruce Willis

Bruce Willis è il protagonista di Red, in onda questa sera, lunedì 4 aprile 2022 alle 21.20 su Italia 1. Diretto da Robert Schwentke e uscito nelle sale nel 2010, l’action movie racconta la storia dell’ex agente segreto della CIA Frank Moses, costretto a riunire la sua squadra per tentare di sopravvivere al tentativo di un commando di ucciderlo.

Red: cosa sapere sul film in onda questa sera su Italia 1 alle 21.20

Red: la trama

Frank Moses vive a Cleveland e, ormai da tempo, conduce una vita tranquilla, fatta di routine e scandita dall’affettuosa amicizia con Sarah, un’impiegata dell’ufficio pensioni che chiama ogni giorno pretestuosamente per scambiare quattro chiacchiere. Da un giorno all’altro, però, quel fragile equilibrio rischia di crollare: il suo passato da agente segreto torna a cercarlo nella forma di un assalto da parte di un commando che tenta di eliminarlo. Temendo per l’incolumità della donna, la rapisce e la porta al sicuro a New Orleans dal suo vecchio capo, Joe Matheson. È lì che scopre che è stata la stessa CIA ad avergli messo alle calcagna un giovane killer, Cooper, temendo potesse rivelare le informazioni riservate di cui era al corrente. Spinto dall’urgenza di fare qualcosa per non soccombere, vola a New York per chiedere aiuto agli ex colleghi Marvin e Gabriel, finiti per la stessa ragione nel mirino dell’intelligence e, come lui, impegnati a sopravvivere alla furia omicida del sicario.

Rimesso in piedi il vecchio team (a cui si è aggregata anche l’ex agente Victoria Winslow), Frank e gli altri iniziano le ricerche per capire cosa stia davvero succedendo. Le indagini li portano a scoprire che il loro nemico non è altro che il vicepresidente degli Stati Uniti, Robert Stanton, che ha inviato contro Moses gli agenti della CIA perché intenzionato a uccidere tutti i testimoni di un massacro avvenuto in Guatemala, a cui lui ha partecipato. Eppure, non è tutto chiaro come sembra: Stanton, infatti, non è altro che una marionetta del vero antagonista della storia e Moses deve tenere gli occhi aperti perché qualcuno di molto vicino a lui lo sta tradendo.

Red: il cast

Accanto a Bruce Willis (Frank Moses), nel cast troviamo anche Mary Louise Parker (Sarah Ross), John Malkovich (Marvin Boggs), Morgan Freeman (Joe Matheson), Helen Mirren (Victoria Winslow), Karl Urban (William Cooper), Brian Cox (Ivan Simanov), Julian McMahon (Robert Stanton), Richard Dreyfuss (Alexander Dunning), Rebecca Pidgeon (Cynthia Wilkies), Ernest Borgnine (Henry), James Remar (Gabriel Singer), Emily Kuroda (Mrs.Chan) e Jaqueline Fleming (Marna).

Red: cinque curiosità sulla pellicola

1. Red: dalla carta stampata al grande schermo

La pellicola non nasce da un’idea originale ma è una trasposizione cinematografica dell’omonima serie a fumetti scritta da Warren Ellis, illustrata da Cully Hamner e pubblicata da DC Comics.

2. Red: una storia degna di un seguito

Red ha avuto anche un sequel, uscito nel 2013 e diretto dal regista Dean Parisot. Al cast originale, si sono aggiunte due teste di serie: Anthony Hopkins e Catherine Zeta-Jones.

3. Red: questione di acronimi

Nell’edizione originale, l’acronimo R.E.D viene tradotto come ‘Retired Extremely Dangerous’, ‘pensionato estremamente pericoloso’. In italiano, invece, è diventato ‘Reduce Estremamente Distruttivo’.

4. Red: un tocco di Tarantino

Nella scena in cui Victoria si presenta al ricevimento del vicepresidente utilizza lo pseudonimo di signora Brown. Nello stesso momento, in sottofondo, parte la colonna sonora del film Jackie Brown di Quentin Tarantino.

5. Red: tra i plausi di pubblico e critica

Il film ha fatto incassi notevoli al box office, per un totale nel mondo pari a 199. 006. 387 milioni di dollari. E anche la critica ha apprezzato: tra i riconoscimenti ottenuti, Red ha portato a casa una nomination ai Golden Globe nella categoria Migliore Commedia.