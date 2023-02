Red Land (Rosso Istria) stasera su Rai3: trama, cast e curiosità

In vista del Giorno del Ricordo di domani, che ogni anno commemora le vittime delle foibe, Rai3 trasmette stasera 9 febbraio alle 21.25 Red Land (Rosso Istria), film del 2018 di Maximiano Hernando Bruno. La trama si concentra sulla vita di una giovane ragazza di nome Norma Cossetto, universitaria uccisa dai partigiani di Tito nell’ottobre 1943. Laureanda a Padova, finì nelle mani degli slavi per colpa di suo padre, un dirigente locale del partito fascista. Nel cast figurano Selene Gandini, Franco Nero e Sandra Ceccarelli. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Red Land (Rosso Istria), trama e cast del film stasera 9 febbraio 2023 su Rai3

Italia, settembre 1943. Dopo l’arresto di Benito Mussolini e l’armistizio di Badoglio con gli Alleati, la nazione è allo sbando. L’esercito infatti non sa più chi sia il suo nemico e chi invece un compagno d’arme, tanto che i soldati si sentono abbandonati a sé stessi sui vari fronti. Va ancora peggio però alle popolazioni fiumane, giuliane, dalmate e istriane, che devono affrontare un nuova terribile oppositore. Si tratta dei partigiani di Tito che avanzano senza freno in quelle terre, spinti dalla violenza soprattutto antifascista ma anche anti-italiana. Essi iniziano dei veri e propri eccidi ai danni dei cittadini, gettandone il più delle volte ancora in vita dentro le foibe, nome che indica le tipiche caverne della zona.

In questo clima si inserisce la figura di Norma Cossetto (Selene Gandini), universitaria di appena 23 anni. La giovane istriana è una laureanda dell’Università di Padova, dove si rapporta con il professore Ambrosin (Franco Nero). Suo padre però è un dirigente locale del partito fascista, quindi l’arrivo dei titini nella sua città è presagio di un destino terribile. I partigiani la arrestano e, dopo aver abusato di lei, la uccidono con molti altri suoi compaesani. Il film Red Land (Rosso Istria) racconta le loro vite in un lasso di tempo fra il 1943 e il 1947, quando Istria e Dalmazia divennero teatro di una pagina nera della storia italiana. Nel 2005 l’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha conferito a Cossetto la Medaglia d’Oro al valore civile. Una targa in suo onore campeggia ancora a Padova, all’interno di Palazzo Bò.

Red Land (Rosso Istria), qualche curiosità sul film stasera 9 febbraio 2023 su Rai3

Il regista Maximiliano Hernando Bruno, italo-americano qui al suo esordio dietro la macchina da presa, ha basato la sua sceneggiatura su fonti dell’epoca. Ha infatti utilizzato il diario di un cugino di Norma Cossetto, in cui ha raccontato i passi salienti della storia. Il cineasta, in un’intervista a Ticino Live, ha spiegato cosa lo abbia spinto a raccontare le vicende. «La tematica delle foibe non ha toccato la mia famiglia», ha detto Bruno. «L’esodo e il dover lasciare la propria terra però sì». Location principali del film sono state Trieste, Padova e alcune aree del trevigiano.