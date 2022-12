Da Zoe Kravitz a Jared Leto, i 10 migliori look da red carpet del 2022

Eccesso, tradizione, provocazione. Il look delle star di Hollywood non è mai banale, soprattutto quando si sfila sui maggiori red carpet mondiali. Eventi di gala e cerimonie di premiazione consentono ai fan di vedere da vicino i loro beniamini con indosso abiti unici, realizzati dai migliori stilisti per lanciare un messaggio di natura politica e sociale o anche solo per fare colpo sulla folla. Il 2022 non è stato da meno, presentando mise indimenticabili e a tratti eccentriche, capaci di far parlare critici e appassionati per mesi. La Cnn ha selezionato 10 look maschili e femminili, ognuno singolare e deciso a modo suo. Da Timothée Chalamet con schiena nuda a Venezia all’abito di Zoe Kravitz alla premiere di The Batman, eccoli nel dettaglio con alcune aggiunte impossibili da non citare.

I 10 migliori look da red carpet delle star nel 2022

1. Zoe Kravitz è Catwoman sul red carpet di The Batman

Le premiere cinematografiche, oltre a mostrare le prime immagini dei film, permettono al pubblico di incontrare l’intero cast sul tappeto rosso. Non è da meno The Batman, ultimo capitolo sul Cavaliere di Gotham con Robert Pattinson e Zoe Kravitz, interprete di Catwoman. L’attrice e figlia d’arte – suo padre è la rockstar Lenny Kravitz – ha omaggiato il suo personaggio sul red carpet di New York. L’abito a colonna di Oscar de la Renta presentava corsetto gotico e due volti felini all’altezza del seno, chiaro richiamo alla donna gatto della pellicola.

2. Blake Lively in abito Versace al Met Gala 2022

Evento che catalizza l’attenzione mondiale su New York, il Met Gala fornisce ogni anno alcuni dei migliori look delle star. L’edizione 2022 non è stata da meno, balzando sulle prime pagine soprattutto grazie a Kim Kardashian con l’abito di Marilyn Monroe. La Cnn ha elogiato però anche la mise di Blake Lively. L’attrice e moglie di Ryan Reynolds ha sfoggiato al Metropolitan Museum of Art un abito Versace che ha omaggiato la Grande Mela. Sciolto con gonna lunga e drappeggiata sulle scale, già con il suo colore ha tributato la Statua della Libertà. Tante poi le raffigurazioni stilizzate dei monumenti newyorkesi, dall’Empire State Building alla Grand Central Station. Per non dimenticare la tiara, con 25 pietre preziose per ricordare le altrettante finestre sulla Lady Liberty.

3. Emma Corrin, un pesce rosso sul vestito da red carpet

Indimenticabile il look di Emma Corrin sul red carpet del BFI Film Festival di Londra. L’interprete di Lady Diana nella quarta stagione di The Crown ha omaggiato lo stile kitsch sfilando con un mini abito di JW Anderson davvero singolare. Il vestito monospalla si presentava con la forma di una busta di plastica per trasportare un pesciolino rosso, peraltro rappresentato sul davanti. L’attrice non è nuova a simili uscite. Come ricorda la Cnn, agli Olivier Awards ha sfilato con un reggiseno di Loewe disegnato da Jonathan Anderson che ricordava dei palloncini sgonfi.

4. Jada Pinkett Smith, il look Jean Paul Gautier per il red carpet degli Oscar

Gli Oscar 2022 resteranno per sempre nella memoria collettiva. Impossibile dimenticare lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la diretta, fra i momenti pop più emblematici dell’anno quasi alle spalle. Iconico però anche il look che sua moglie Jada Pinkett Smith aveva sfoggiato sul tappeto rosso. Fra i più accattivanti della serata, l’abito di Jean Paul Gautier si caratterizzava per corpetto aderente, collo alto e una gonna ondeggiante e scultorea. Nuovo di zecca, era stato presentato appena due mesi prima alla Paris Haute Couture Week di gennaio.

5. Timothée Chalamet a schiena nuda alla Mostra del Cinema di Venezia

Il film Bones and All, ultima fatica di Luca Guadagnino, non ha ottenuto i favori del botteghino, ma il suo protagonista Timothée Chalamet sa come farsi notare. La star di Dune e Chiamami col tuo nome ha infatti sfoggiato un abito rosso sangue senza schienale sul tappeto rosso di Venezia per la Mostra del Cinema. Opera di Haider Ackermann, l’outfit audace omaggia il personaggio che Chalamet interpreta nel film, un giovane sociopatico e cannibale.

6. Alessandro Michele e Jared Leto, ça va sans dire per Gucci

A fine novembre, Alessandro Michele ha scosso il mondo lasciando il suo posto come direttore creativo di Gucci. Lo stilista italiano aveva però prima dominato la scena con alcuni look incredibili. Impossibile non citare l’apparizione assieme a Jared Leto al Met Gala in abiti della maison italiana e praticamente identici. Smoking in pieno stile Anni 70 color panna con giacca a doppio petto e pantaloni a zampa. Senza dimenticare camicie bianche e papillon rosso fuoco.

7. Kate Moss, al Met Gala con la figlia Lila Grace

Come detto, il miglior evento per trovare i look più belli dell’anno è il Met Gala. Sebbene la Cnn non lo annoveri fra i più iconici dell’anno, è impossibile non citare quello di Kate Moss. La modella si è presentata in un sontuoso velluto nero Burberry, ma soprattutto al fianco della figlia Lila Grace Moss Hack, modella anch’essa, in abito nude look. Ai fotografi non sono sfuggiti il cerotto digitale sul braccio destro e il patch pump sul fianco sinistro della ragazza, un microinfusore di insulina per combattere il diabete.

8. Lil Nas X, il look piumato sul red carpet degli MTV VMA

Il rapper Lil Nas X trova sempre il modo di finire sulle copertine di giornali e magazine di moda. L’artista americano, salito alla ribalta mondiale con il singolo Old Town Road, ha scioccato gli MTV Video Music Awards 2022. Si è presentato infatti a petto nudo ma soprattutto con un ensemble nero che comprendeva copricapo e gonna piumati sopra a pantaloni di pelle. Opera di Harris Reed, non è certamente la prima volta che il rapper usa la moda per stupire i suoi fan.

9. Zendaya, viva la tradizione con l’abito Valentino agli Emmy

Star del cinema con Spiderman e del piccolo schermo con Euphoria, Zendaya è fra i volti più promettenti della settima arte mondiale. Ottima attrice, delizia i suoi fan sui social grazie a continui scatti con il partner Tom Holland, conosciuti sul set del film Marvel e da anni suo compagno di vita. Tornando ai red carpet, la giovane interprete ha scelto la tradizione con il suo abito Valentino indossato a settembre per gli Emmy Awards. Di colore nero e senza spalline, simboleggia una bellezza classica ed elegante.

10. Doja Cat e il nude look Schiaparelli per i Billboard Music Awards

Chi conosce i suoi video, sa che la provocazione è sempre di casa. Doja Cat, rapper americana autrice di Say So con Megan Thee Stallion, ha riscaldato il clima ai Billboard Music Awards con il suo abito Schiaparelli che omaggiava il suo album Planet her. L’abito nero presentava un corsetto con due corna sporgenti al di sotto del seno, mentre in mano portava una borsetta color oro raffigurante il pianeta Saturno (con tanto di anelli concentrici). Nude look per il seno, coperto solo con un velo trasparente e copricapezzoli dorati.