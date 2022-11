Red Canzian chi è: moglie, canzoni e figli del cantante e compositore

Chi è Red Canzian? Il componente e volto storico del gruppo musicale dei Pooh ha oggi 70 anni. È passato alla storia il suo provino per entrare a far parte proprio della band formata da Stefano D’Orazio, Robi Facchinetti e Dodi Battaglia. Nel corso della sua carriera ha suonato con musicisti di fama mondiale, ma ha dovuto far fronte anche a numerosi problemi di salute. Ha avuto due matrimoni e ha una figlia di nome Chiara.

Chi è Red Canzian: età e provino con i Pooh

Red Canzian, all’anagrafe Bruno Canzian, è nato a Quinto di Treviso il 30 novembre del 1951. Oggi ha dunque 70 anni. Suo padre Giovanni e sua mamma Caterina Schiavinato, vivevano in una villa nobiliare insieme ad altre famiglie, non essendo economicamente agiati.

Prima di entrare a far parte dei Pooh, Red suonava in un altro gruppo prog: gli Osage Tribe. Il 15 febbraio 1973 è stato convocato dalla band che, malgrado avesse già ascoltato più di 300 artisti, era ancora alla ricerca di un bassista con cui sostituire Riccardo Fogli. Il provino si è tenuto nella lavanderia di un albergo di Roncobilaccio in cui c’era una parete con tantissimi rotoli di carta igienica e proprio per questo di buona acustica.

Red si è presentato senza basso, e gli viene dunque prestato un Fender bianco lasciato da Fogli. Pur non avendo mai suonato lo strumento, Red ha dimostrato di possedere talento. Così è entrato a far parte dei Pooh, gruppo formato da di Stefano D’Orazio, Robi Facchinetti e Dodi Battaglia.

La moglie e i figli del musicista

Red Canzian ha avuto molte relazioni nella sua vita, soprattutto con artiste italiane importanti. Si ricordano Marcella Bella (1973), Patty Pravo (1976), Loredana Bertè (1977), Mia Martini e Serena Grandi. Il primo matrimonio è arrivato nel 1986, quando Canzian è convolato a nozze con Delia Gualtiero, sua compagna dal 1980. L’unione però è naufragata nel 1992. Intanto i due hanno avuto una figlia: Chiara, che ha poi intrapreso la carriera musicale come cantante. Tanto che Red ha inciso con la figlia Chiara e il figliastro Philipp nel 1998 il singolo Il calcio del sorriso, inno della squadra di calcio del Treviso.

Philipp Mersa è il figlio di Beatrice ‘Bea’ Niederwieser, una donna di origini tedesche che Red ha sposato il 9 luglio 2000. I due si sono conosciuti tramite amici in comune.

Red Canzian: canzoni

Nel gruppo musicale dei Pooh, Red Canzian ha scritto e composto tante canzoni. La composizione più famosa e più duratura, che è poi stata anche l’ultima, è quella che ha visto Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e il compianto Stefano D’Orazio.

Ecco una lista di alcune delle canzoni più conosciute: