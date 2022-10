Red Bull, sanzione da 7 milioni per il budget cap

Red Bull ha scelto di pagare la sanzione da 7 milioni di dollari per budget cap. Si tratta di un compromesso tra la società e la FIA Federazione Internazionale dell’Automobile. Infatti, per poter partecipare al Mondiale F1 2023, l’accordo firmato nel 2021 prevedeva una rendicontazione del bilancio. A quanto si apprende, Red Bull avrebbe scorporato alcune spese. Così, la FIA non avrebbe trovato spiegazione per uno sforamento di 1 milione e 864 mila sterline.

Red Bull, sanzione da 7 milioni di dollari per budget cap: cosa è successo

Le parti hanno deciso di mettersi d’accordo. Infatti, oltre al pagamento dei 7 milioni di dollari, l’azienda avrà il 10% di tempo in meno per i test aerodinamici per le auto. Nel comunicato della Federazione, si legge che l’accordo si è basato: «(…) su due punti fermi: la complessità delle regole applicate pienamente per la prima volta può indurre in errore; non vi sono prove tangibili che la Red Bull abbia agito in malafede o in maniera fraudolenta provando a occultare informazioni importanti».

D’altra parte, la Red Bull avrebbe scorporato alcune voci che, invece, sarebbero spese del marchio, come contributi previdenziali del personale. Ci sarebbe stato anche un errore di calcolo nella contabilizzazione delle spese.

Cosa succede ora

Ora le parti si sono accordate a Città del Messico. Infatti, la scorsa settimana si erano visti il team principal Christian Horner e il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem. L’accordo era terminato con una stretta di mano.

Gli appassionati di Formula 1 non devono preoccuparsi. La Red Bull parteciperà, anche se leggermente svantaggiata per via degli esiti di questo accordo. Se il team sarà abbastanza in gamba, cosa che ha dimostrato in questi anni, non c’è motivo di ritenere che quel 10% di tempo in meno per i test non possa essere recuperato alla grande, magari con qualche vittoria su pista.