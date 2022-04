Red 2 stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità sul film

Bruce Willis ritorna a vestire i panni di Frank Moses in Red 2, in onda questa sera, giovedì 7 aprile 2022 alle 21.20 su Italia 1. Diretto dal regista Dean Parisot e uscito nelle sale nel 2013, si tratta del sequel di Red, pellicola del 2010 ispirata all’omonimo fumetto scritto da Warren Ellis e illustrato da Cully Hamner.

Red 2: cosa sapere sul film in onda stasera su Italia 1 alle 21.20

Red 2: la trama

Sono passati tre anni dagli eventi narrati nel primo film e l’ex agente della CIA Frank Moses si gode finalmente la sua nuova vita accanto alla fidanzata Sarah Ross. Neppure l’amico Marvin Boggs, che tenta di metterlo in allerta per l’avvicinarsi di un pericolo ormai imminente, riesce a smuoverlo e a fargli pensare al peggio. La tranquillità, tuttavia, dura poco: quando Boggs rimane vittima di un’esplosione, Moses non può più ignorare di essere diventato nuovamente un bersaglio da abbattere. E, mentre è impegnato in un interrogatorio sulla morte dell’amico, viene improvvisamente assalito da Jack Horton. L’uomo pretende una sola cosa: informazioni su Notte Fonda, un ordigno nucleare che gli ex agenti piazzarono in Russia durante la Guerra Fredda. L’uomo sembra seriamente in pericolo, fino a quando Boggs, che aveva finto la sua morte in attesa della mossa del nemico, non gli salva la vita.

Braccati da Horton e dai servizi segreti, convinti stiano progettando un attentato terroristico, i due fuggono a Parigi assieme a Sarah. Lì, grazie all’aiuto di alcuni informatori, recuperano dei fascicoli su Edward Bailey, la mente dietro al congegno atomico e, una volta scoperto che è stato rinchiuso in un manicomio di Londra, convincono Victoria Winslow a spalleggiarli e volano nella City per interrogarlo. In realtà, l’inventore è complice di Horton e farà di tutto per affossare la squadra e rimettere le mani sul suo brevetto. Tra arresti, condanne, scarcerazioni miracolose e lotte al cardiopalma, il team di Moses farà di tutto per acciuffare l’uomo e completare la missione. Ma raggiungere l’obiettivo non sarà affatto un’impresa facile.

Red 2: il cast

Accanto a Bruce Willis (Frank Moses), nel cast di Red 2 troviamo anche John Malkovich (Marvin Boggs), Mary-Louise Parker (Sarah Ross), Helen Mirren (Victoria Winslow), Anthony Hopkins (Edward Bailey), Catherine Zeta Jones (Katja Petrokova), Brian Cox (Ivan Simanov), Lee Byung-hun (Han Cho Bai), Nathalie Buscombe (Serena), Neal McDonough (Jack Horton), David Thewlis (La Rana), Garrick Hagon (Davis), Tim Pigott-Smith (direttore Phillips), Philip Arditti (Arman), Mitchell Mullen (Wade), Khalid Laith (Al Said), Steven Berkoff (Cobb), Vlasta Vrana (generale McKennon), Tom Hodgkins (Snyder), Emma Heming (Kelly), Titus Welliver (vicedirettore dei Servizi Segreti Militari) e Sherif El Tayeb (capitano delle guardie della rivoluzione).

Red 2: cinque curiosità sulla pellicola

1. Red 2: Mary Louise Parker al volante, pericolo costante

In una delle interviste rilasciate durante il tour promozionale, l’attrice Mary-Louise Parker ha raccontato di essere una vera frana alla guida. Ecco perché sul set di Red 2 è diventata protagonista involontaria di momenti divertenti che hanno fatto sbellicare dalle risate il resto del cast. Per ovviare al problema (ed evitare incidenti), la produzione le aveva messo a disposizione un’auto speciale guidata da un’altra persona e opportunamente nascosta alla macchina da presa.

2. Red 2: tra veterani e new entry

Accanto allo zoccolo duro, presente già nel primo film, composto da Bruce Willis, John Malkovich, Helen Mirren e Mary-Louise Parker, tornati sul set nelle vesti di Frank Moses, Marvin Boggs, Victoria Winslow e Sarah Ross, nel sequel si sono aggregate new entry di un certo calibro: Catherine Zeta Jones, Anthony Hopkins, Byung-hun Lee, Neal McDonough e David Thewlis.

3. Red 2: omaggi al genere western

La locandina del lungometraggio è un chiaro omaggio a quella de Il mucchio selvaggio, film western diretto da Sam Peckinpah nel 1969.

4. Red 2: Helen Mirren e le coincidenze del destino

In una scena di Red 2, Helen Mirren si definisce ‘la Regina d’Inghilterra’. Una coincidenza davvero curiosa, visto che l’attrice ha interpretato, nel corso della sua carriera, diverse regine britanniche nei film La pazzia di Re Giorgio, Elizabeth I, The Queen – La regina e nella pièce teatrale The Audience.

5. Red 2: formula che vince, non si cambia

Come il primo, anche il secondo film ha ottenuto un buon riscontro da pubblico e critica, ottenendo un incasso complessivo pari a 148.075.565 milioni di dollari.