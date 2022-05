Recessione economica: significato e quando succede

La recessione economica è una condizione in contrapposizione con quella di crescita economica. Si tratta di una fase del ciclo economico, che dura almeno due trimestri consecutivi, in cui si riscontra una riduzione del tasso di crescita, misurato di solito dal PIL. Ecco quando accade.

Recessione economica: cosa è?

La recessione economica è una fase discendente del ciclo economico che si manifesta con molti avvenimenti. Si assiste, per esempio, alla crescita della disoccupazione, al crollo dei profitti delle aziende e del mercato finanziario, al collasso del mercato immobiliare.

In generale, si considera una nazione in recessione quando il suo PIL è negativo per due trimestri consecutivi. Negli Stati Uniti, il National Bureau of Economic Research (NBER), prestigiosa e autorevole istituzione privata, considera insufficiente questo parametro da solo per dichiarare lo stato di recessione e ne dà una definizione più ampia: “La recessione è un calo significativo dell’attività economica diffuso in tutta l’economia, della durata di diversi mesi, normalmente osservabile nella produzione, nell’occupazione, nel reddito reale e in altri indicatori”.

Le statistiche dimostrano che le recessioni non sono frequenti: dal 1960 al 2007 l’economia è stata in fase recessiva solo per il 10% del periodo. La durata media di una recessione è un anno. Ma purtroppo è costosa sia in termini di PIL (mediamente il 2% in meno fino ai casi gravi di -5%) che di contrazione della produzione, degli investimenti, del commercio internazionale e dell’occupazione.

Indicatori di recessione economica

Oltre alla contrazione del PIL i più ampi indicatori di recessione economica sono:

diminuzione del reddito reale

aumento del tasso di disoccupazione

riduzione della produzione industriale

contrazione del commercio all’ingrosso e al dettaglio.

Tutti questi dati hanno un’importanza critica nella determinazione dello stato di recessione perché sono indicatori di tendenza macroeconomici i cui spostamenti, infatti, sono monitorati costantemente dalle autorità governative.

Quando succede?

Non è facile stabilire con certezza quali siano i fattori che portano un’economia in recessione. Gli economisti, in generale, distinguono tre correnti di pensiero che individuano rispettive cause di fondo. È verosimile che in realtà tutte e tre le motivazioni, in misura variabile a seconda dei casi, concorrano a causare una recessione.

Fattori economici della recessione

La prima riguarda cambiamenti reali dati, per esempio, da shock economici importanti. Ad esempio eventuali interruzioni nelle catene di approvvigionamento che danno origine a problemi per un’ampia gamma di attività. Se questi shock riguardano settori vitali, come l’energia o i trasporti, possono avere effetti così diffusi da indurre molte aziende a ridurre e annullare piani di investimento e assunzione, con ricadute a catena su lavoratori, consumatori e mercato azionario.

Ad esempio, un aumento improvviso e sostenuto dei prezzi del petrolio dovuto a una crisi geopolitica potrebbe far aumentare i costi sia nel commercio che nell’industria, oppure una nuova e rivoluzionaria tecnologia potrebbe rendere rapidamente obsoleti interi settori, in entrambi i casi innescando una recessione diffusa.

Fattori finanziari della recessione

Esiste anche la recessione dovuta a fattori finanziari, come quella della crisi 2007-2009. In quella occasione la sovra espansione del credito e del debito su prestiti e mutui ad alto rischio ha condotto a un enorme accumulo di azzardi nel settore finanziario.

L’espansione dell’offerta di moneta e credito da parte delle banche centrali e del settore bancario privato può portare questo processo agli estremi. Si stimola così la formazione delle cosiddette bolle finanziarie. Il termine mette in risalto il probabile “scoppio” della situazione economica con conseguente crisi e recessione.

Fattori psicologici della recessione

Il fattore psicologico entra certamente in gioco nella recessione economica. L’eccessiva euforia del periodo di boom precedente alla recessione o il profondo pessimismo del mercato che crea un “ambiente recessivo”, sono studiate come spiegazione del perché le recessioni possono verificarsi e persino persistere.

Si sottolinea la creazione di una specie di profezia autoavverante con le previsioni di riduzione della spesa per investimenti basata sul pessimismo del mercato, che poi porta alla diminuzione dei redditi reali e conseguente contrazione della spesa per consumi.