Rebelde, qual è la trama della serie Netflix?

Rebelde è una fiction messicana disponibile sulla piattaforma Netflix dal 5 gennaio 2022. È il remake dell’omonima telenovela trasmessa dal 2004 al 2006, adattamento della serie argentina Rebelde Way.

Rebelde: il remake della serie su Netflix

La telenovela Rebelde di Netflix è un remake di una teen series messicana che raccolse nel 2004 un immenso successo, spopolando anche a livello internazionale. Dopo 17 anni dunque tornano sullo schermo gli storici personaggi: Miguel, Roberta, Diego, Lupita, Mia e Giovanni.

La trama di Rebelde Netflix

La trama è la stessa della fiction originale targata Televisa, anche se con alcuni tocchi ammodernati. La prima stagione di Rebelde si svolge all’interno dei corridoi della Elite Way School, con una nuova generazione di studenti.

Nel corso degli otto episodi, un gruppo di studenti fanno del loro meglio per vincere EWS’ Battle of the Bands, il concorso musicale più importante per avere successo all’inizio della carriera. Nel frattempo, l’amore e l’amicizia sbocciano tra i protagonisti, il cui brillante futuro è minacciato da una misteriosa società segreta che intende distruggere i loro sogni.

Gli alunni, in particolare, sono degli ‘outsiders’. Entrati nella scuola privata rivolta all’alta borghesia messicana tramite un programma di borse di studio, devono affrontare l’esclusione sociale e la discriminazione.

La seconda stagione si farà?

La serie tv nella prima stagione ha 20 episodi, ma Chris Morena assicura che ci sarà una seconda stagione. D’altronde la serie prevede un plot lungo che non può certo esaurirsi con un solo set di puntate.

Dal trailer e le prime foto è possibile riconoscere gli attori protagonisti di Rebelde: Franco Masini, Jeronimo Cantello, Giovanna Grigio, Liseth Celine e Alejandro Puente. A far parte del cast vi sono anche Sergio Mayer Mori (figlio del politico Sergio Mayer e dell’attrice Barbara Mori) e Andrea Chaparro (figlia d’arte di Omar Chaparro).