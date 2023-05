Le reazioni all’addio di Fazio alla Rai e al tweet di Salvini

Oggi è arrivata l’ufficialità: Fabio Fazio lascia la Rai e passa a Discovery. Insieme al conduttore trasloca anche Luciana Littizzetto, con cui da anni forma un fortunato sodalizio. La notizia è stata salutata con grande soddisfazioni da Matteo Salvini: «Belli ciao» ha twittato il leader della Lega, che non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti del conduttore. Un cinguettio ritenuto inappropriato da molti, quello del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Così Giuseppe Provenzano, fino al 12 marzo vicesegretario del Partito Democratico: «L’arroganza, l’ottusità e il rancore possono far parlare così. Ma un Ministro non può parlare così». La dem Alessia Morani commenta in questo modo il tweet di Salvini: «Imbarazzante, un ministro imbarazzante». Per Francesco Bria, componente del Pd in commissione di Vigilanza Rai, l’addio di Fazio è «un danno all’azienda in termini di identità, qualità culturale e ascolti. Una brutta notizia per il Paese». Negli anni, il conduttore ha scritto «tante belle pagine di servizio pubblico, fra tutte il Memoriale della Shoah con Segre». Il mancato rinnovo del contratto di Fazio, ha aggiunto è una «scelta scellerata mai portata in Cda».

Enrico Letta: «Un danno alla tv, alla cultura e all’Italia»

«Che tempo che fa di Fazio è stato uno dei migliori prodotti culturali della tv italiana. La destra al potere sceglie di privarsene e fa un danno alla tv, alla cultura e all’Italia»: è il tweet dell’ex segretario del Pd Enrico Letta. «Questo è il vero spirito dei Patrioti al governo? Occupare, lottizzare, senza mai capire né valorizzare la qualità?». Così Massimo Giannini, direttore de La Stampa, che ha condiviso il tweet di Salvini.

Luca Bizzarri: «Chi scrive “belli ciao” non ha capito una minchia»

«Il passaggio di Fazio a Discovery “accende” una rete in più nella generalista. È uno svantaggio per le altre reti (compresa la Rai) ed è un vantaggio solo per Discovery e per chi in tv ci lavora (tipo me). Quindi chi scrive “belli ciao” non ha, semplicemente, capito una minchia», ha twittato Luca Bizzarri.

«La marea di picchiatelli che godono perché uno che sa fare il suo mestiere andrà a farlo da un’altra parte danneggiando probabilmente l’azienda pubblica a favore di una privata e straniera. Eccoli: i difensori della Nazione. L’ho sempre detto: i pirla fan più danni degli stronzi»,, aveva scritto ieri Bizzarri l’attore e comico genovese.