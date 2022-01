Oltre a sdoganare tendenze e influenzare lo shopping dei royal watcher più incalliti, principi e principesse si sono, spesso, trovati a calcare le passerelle delle maison più importanti, nei panni di modelli e indossatrici. O a reinventarsi designer di collezioni spesso genderless e sostenibili. Da Charlotte Casiraghi a Lady Amelia Windsor, passando per Nikolai di Danimarca, i protagonisti di quest’insolito connubio tra fashion system e regalità.

Dieci reali che si sono lanciati nel mondo della moda

Charlotte Casiraghi protagonista a Parigi

La secondogenita della Principessa Carolina di Monaco è ormai un’habitué di sfilate e shooting fotografici. Dopo aver posato per Gucci e per Yves Saint Laurent, Charlotte Casiraghi è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima settimana della moda di Parigi. In occasione del défilé della linea Haute Couture primavera / estate di Chanel, infatti, la nipote di Grace Kelly ha lasciato a bocca aperta il parterre con uno scenografico ingresso a cavallo. E un outfit traboccante di eleganza, tra pantaloni alla cavallerizza neri, stivali in pelle e un cardigan impreziosito da luminosi bottoni gioiello.

Nikolai di Danimarca, un futuro da modello

Il principe Nikolai di Danimarca sta muovendo i primi passi nel mondo della moda, con l’obiettivo non troppo celato di rimanervi. Dopo aver debuttato nel 2018, alla fashion week di Londra, come indossatore di Burberry, qualche mese dopo si è ritrovato anche sulla passerella di Dior. Due grandi nomi che gli hanno permesso di firmare un importante contratto con una delle agenzie di scouting più note del suo Paese.

prince nikolai of denmark walking for burberry a/w18 pic.twitter.com/rXAy2PzHF5 — juju (@margielaqueen) February 21, 2018

Lady Amelia Windsor, il volto nobile di Dolce & Gabbana

Lady Amelia Windsor, nipote del duca di Kent e 38esima nella linea di successione al trono britannico, ha saputo dividersi tra il backstage e il centro della scena. Nel 2017, infatti, è stata uno dei volti della sfilata milanese di Dolce & Gabbana, nella quale ha sfoggiato una preziosa tiara e un coloratissimo vestito floreale. Dietro le quinte, invece, ha lavorato come stagista negli atelier di Chanel e Azzedine Alaïa e lanciato una capsule collection di tre pezzi (una cintura, un paio di zoccoli e degli stivali) con il brand inglese Penelope Chilvers.

Lady Amelia Windsor is among an all star cast in @dolcegabbana's new campaign https://t.co/YsEEYeGu6r pic.twitter.com/m24O740RnJ — Influencer Intelligence (@InfluencerIntel) June 15, 2017

Vittoria di Savoia, tra le royal influencer più amate

Figlia di Emanuele Filiberto e Clotilde Coureau, Vittoria di Savoia è una delle royal influencer più seguite di Instagram. Appassionata di arte e di moda, il suo feed è costellato di look casual, raffinati abiti di couture e scatti delle numerose campagne pubblicitarie a cui ha iniziato a prendere parte. A chi le chiede cosa farà del suo futuro, non sa dare ancora una risposta certa. Per adesso divide il suo tempo tra i social e la normale vita di una 18enne attenta agli ultimi trend.

Padmanabh Singh di Jaipur, dal polo alle sfilate

Nel suo affollatissimo curriculum, Sua Altezza Sawai Padmanabh Singh, re di Jaipur, è riuscito a trovare spazio anche per una carriera da modello. E così, tra i campionati di polo, un posto negli Under 30 asiatici da tenere d’occhio scelti da Forbes e gli esami alla New York University, ha partecipato, nel 2019, al défilé primaverile della collezione maschile di Dolce & Gabbana, volando fino a Milano.

HH Maharaja Sawai Padmanabh Singh of #Jaipur, made his debut in the #summercollection show on the @dolcegabbana ramp, dressed in a smoking jacket and cigarette pants held in #Milan.

Pic courtesy- HH Maharaja Sawai Padmanabh Singh of Jaipur#DolceandGabbana #fashionweek pic.twitter.com/UzJXBtrS3E — beatofjoypur (@jaipurbeat) June 18, 2018

Maria Olimpia di Grecia e Danimarca, habitué in passerella

Come molti dei suoi colleghi, anche la principessa Maria Olimpia di Grecia e Danimarca ha esordito in passerella con Dolce & Gabbana. I due stilisti, infatti, l’hanno voluta per l’Alta Moda Show del 2017 e, successivamente, anche per la sfilata della linea maschile nel 2018. Ma non solo. La 24enne, infatti, è stata il volto della campagna The Walk firmata da Michael Kors, ha sfilato per Saks Potts alla fashion week di Copenhagen nel 2019 e posato per Louis Vuitton nel 2020.

Keisha Omilana, top model e principessa

Keisha Omilana, principessa di Nigeria, ha incontrato il marito, il principe Adekunle Adebayo Omilana, proprio mentre lavorava come top model professionista. Una strada che, nonostante gli impegni, non ha messo da parte, barcamenandosi tra spot pubblicitari per Pantene e passerelle patinate.

Lady Kitty Spencer, la nipote di lady Diana

Lady Kitty Spencer, nipote della principessa Diana, ha incantato il pubblico e gli addetti ai lavori con un perfetto outfit da cocktail e una grazia innata al défilé di Dolce & Gabbana nel 2017. L’inizio di un percorso proficuo e, soprattutto, di una partnership sempre più solida con il marchio. Che, nel 2018, l’ha voluta come protagonista della campagna primavera / estate e, nel 2021, l’ha nominata global ambassador.

Lady Kitty Spencer for Dolce & Gabbana's SS18 "DGVENEZIA" Campaign, photographed by Luca & Alessandro Morelli pic.twitter.com/mf09EwHA3b — 🕊 (@KALELAURENT) July 10, 2018

Tatiana Santo Domingo, creatrice di una griffe sostenibile

In una galassia di reali prestati alla passerella, la socialite Tatiana Santo Domingo è una delle poche a metterci, più che l’immagine, la visione. Nel 2011, dopo uno stage a Vanity Fair America e una lunga gavetta nei laboratori del gruppo Aeffe, l’etichetta di moda di Alberta Ferretti, la moglie di Andrea Casiraghi si è lanciata in un’avventura nuova. E, dalla collaborazione con Dana Alikhani, è nata Muzungu Sisters, una griffe che sostiene gli artigiani locali con pratiche commerciali etiche, acquistando capi fatti a mano a un prezzo equo, per poi rivenderli.

Pauline Ducruet, dietro le quinte di un brand no gender

Figlia di Stephanie di Monaco e Daniel Ducruet, la giovane Pauline ha sempre sognato di lavorare nel mondo della moda. Fin da quando, tra i banchi di scuola, immaginava di creare un marchio tutto suo. Progetto effettivamente andato in porto subito dopo il diploma alla Parsons School of Design di New York con Alter Design. Innovativo e anticonformista, il brand propone pezzi fluidi, no gender e attenti all’ambiente. Un connubio di tagli morbidi, denim, upcycling, tessuti pregiati e silhouette fluide.