Real Steel stasera su Rai4: trama, cast e 5 curiosità sul film

Shawn Levy dirige Hugh Jackman in Real Steel, film del 2011 in onda stasera 1 novembre alle 21.20 su Rai4. La trama segue un ex pugile che si trova in un mondo futuristico e tecnologico che ormai non riconosce più e in cui non riesce a trovare il suo posto. L’improvvisa morte dell’ex fidanzata e la scoperta di un bambino mai conosciuto gli faranno apprezzare la vita che stava per mettersi alle spalle. Nel cast anche Dakota Goyo, Evangeline Lilly e Anthony Mackie. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Real Steel, trama e cast del film stasera 1 novembre 2022 su Rai4

La trama si svolge in un futuro non molto lontano dall’uscita del film, sbarcato in sala nel 2011. Siamo infatti in un 2020 distopico in cui il mondo della boxe ha subito una radicale rivoluzione. Sul ring non combattono più gli umani, ma i robot, capaci di garantire maggiore spettacolo e guerra al pubblico. Tutto inizia con Charlie Kenton (Hugh Jackman), pugile che perde la sua occasione di vincere il titolo mondiale perché sostituito da un automa. L’uomo decide di diventarne il manager, sfruttandolo in combattimenti clandestini. Quando uno scontro finisce male, si ritrova con una montagna di debiti da pagare e senza alcun soldo in banca. Ormai sul lastrico, fa un incontro che gli cambierà la vita. Alla sua porta si presenta Max (Dakota Goyo), figlio mai conosciuto della sua ex fidanzata, purtroppo deceduta.

In un primo momento, scosso dalla novità, Charlie non intende fare il padre e prendere il ragazzino sotto la sua ala. Non solo, decide di affidarlo alla cognata Bailey (Evangeline Lilly) promettendole 100 mila dollari. Il giovane Max però un giorno si imbatte in un robot di nome Atom, un modello G2 usato come sparring partner negli allenamenti dei campioni. Il ragazzino chiede al padre di iscriverlo a un combattimento pur sapendo di avere fra le mani un robot obsoleto. Di fronte alle continue suppliche, Charlie acconsente, certo della sconfitta del robot e di liberarsi così anche del figlio. Incredibilmente però l’esito della gara sorprende l’ex pugile, che vede nel successo una possibile rivincita. Atom non solo risolleverà le sue casse, ma gli farà capire l’importanza di avere un figlio da crescere.

Real Steel, 5 curiosità sul film stasera 1 novembre 2022 su Rai4

Real Steel, l’omaggio al mito Muhammad Ali

Il duello finale vede il piccolo Atom affrontare Zeus, l’androide campione del mondo in carica e ancora imbattuto. Durante lo scontro, utilizza la tecnica rope-a-dope che la leggenda della boxe Muhammad Ali utilizzò sul ring contro George Foreman nel 1974. Si tratta di una strategia che mette chi la esegue in una posizione apparentemente svantaggiosa che però permette di sfruttare le debolezze dell’avversario a proprio vantaggio.

Real Steel, non solo CGI ma anche robot veri

È facile pensare che gran parte dei combattimenti tra robot siano realizzati al computer. Eppure, come conferma Imdb, prima della trasposizione virtuale la troupe ha realizzato ogni robot anche nella realtà. Per alcune riprese, ha persino controllato i movimenti dei prototipi grazie a un team di 20 persone.

Real Steel, Hugh Jackman ha accettato il ruolo grazie al figlio

Protagonista del film di Levy è dunque Hugh Jackman. Il casting del Wolverine di casa Marvel è piuttosto singolare. Dopo aver ricevuto la sceneggiatura, ha iniziato a leggerla al figlio come favola della buonanotte. Vedendo in lui una felicità incredibile, ha deciso di accettare il ruolo nei panni di Charlie.

Real Steel, i videogiochi tratti dal film

Il successo del film al cinema ha espanso la trama anche nel mondo videoludico grazie a tre titoli. Oltre al capitolo omonimo per PlayStation 3 e Xbox 360, nacquero infatti due videogame mobile per Android e iOS. Si tratta di Real Steel World Robot Boxing e del sequel Real Steel Boxing Champions. In entrambi non c’è una vera e propria storia, ma solo una serie di arene da superare sconfiggendo vari robot. Boss finali di ogni step sono i protagonisti del film tra cui Atom e Zeus.

Real Steel, gli incassi e l’idea per un sequel

Con un budget stimato di 110 milioni di dollari, Real Steel ha ripagato la produzione totalizzandone 299 in tutto il mondo, di cui 3.8 in Italia. Su Rotten Tomatoes vanta il 60 per cento di recensioni positive e su Metacritic un punteggio di 56 su 100, ma ha soddisfatto l’Academy che lo ha candidato ai premi Oscar per gli effetti speciali. Sbarcato su Netflix durante la pandemia, il film è subito balzato in vetta ai trend della piattaforma, spingendo il regista a parlare di un potenziale sequel. «Ci ho sempre pensato», ha detto ai media americani. «Sembra che l’amore dei fan non sia mai sparito, quindi mai dire mai».