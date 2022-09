Real Madrid, razzismo contro Vinicius Jr: «Devi rispettare i colleghi e smettere di fare la scimmia»

Vinicius Jr subisce offese razziste: il calciatore del Real Madrid è stato criticato per la sua esultanza con termini e parole fuori luogo. Ecco tutto quello che è successo.

Le offese a Vinicius Jr

A Chiringuito TV, Pedro Bravo, presidente dell’associazione degli agenti spagnoli, ha commentato l’esultanza di Vinicius Jr ed è arrivato a pronunciare frasi razziste: «Si può ballare la samba in Brasile. Qui devi rispettare i colleghi e smettere di fare la scimmia». Dopo queste dichiarazioni molti hanno difeso il calciatore brasiliano. Anche molti suoi connazionali illustri si sono schierati dalla sua parte, dalla leggenda del calcio Pelè al compagno di nazionale Neymar che ha scritto sui social: «Continua a ballare, Vini!».

La risposta del calciatore del Real Madrid

Vinicius Jr ha risposto alle offese sui social con un lungo post dicendo: «Finché il colore della pelle sarà più importante del bagliore negli occhi, allora ci sarà la guerra. Ho questa frase tatuata sul corpo e, nella mia vita, ho un comportamento che mette in pratica tale filosofia. Dicono che la felicità infastidisca. La felicità di un nero brasiliano, vittorioso in Europa, infastidisce molto di più. Ma la mia voglia di vincere, il mio sorriso, lo scintillio nei miei occhi, sono molto più grandi di tutto questo. Sono stato vittima di xenofobia e razzismo in una dichiarazione, ma niente di ciò è iniziato ieri. Da tempo criminalizzano i miei balli. Che non sono solo miei: appartengono a Ronaldinho, Neymar, Paquetá, Pogba, Matheus Cunha, Griezmann e João Felix. Vengono dal Reggaeton e dai neri americani. Si balla per celebrare la diversità culturale del mondo. Accettalo. Rispetta. Oppure impazzisci. Non mi fermerò. Di solito non confuto le critiche. Vengo aggredito e non parlo. Sono elogiato, non parlo nemmeno. Lavoro, molto. Dentro e fuori dal campo».

Vinicius Jr ha anche di sperare che le prossime generazioni non creino situazioni simili: «Ho sviluppato un’app per favorire l’istruzione nelle scuole pubbliche senza l’aiuto finanziario di nessuno. Voglio che le prossime generazioni siano preparate come lo sono io. Per combattere i razzisti e gli xenofobi. Provo sempre ad essere un modello nel campo professionale e nella vita di tutti i giorni: ma questo non si mostra sui social network. Così i vigliacchi si inventano qualche problema per attaccarmi. E il copione finisce sempre con delle scuse, con un ‘sono stato frainteso’. Ma ripeto, razzista: non smetterò di ballare». Le scuse di Pedro Bravo sono arrivate, ma non sono servite a molto.