Dove vedere Real Madrid – Manchester City di Champions League? Orario, arbitro e formazioni della semifinale

Parata di stelle al Santiago Bernabeu. Stasera 4 maggio, in diretta alle 21 su Amazon Prime Video, andrà in scena la seconda semifinale di ritorno di Champions League. In campo il Real Madrid di Carlo Ancelotti, neo campione di Spagna, e il Manchester City di Pep Guardiola, tra le favorite per la vittoria della competizione. Gli spagnoli saranno chiamati a ribaltare il 4-3 di sette giorni fa all’Etihad Stadium, frutto di un match già di diritto fra i più entusiasmanti dell’anno. La vincente volerà a Parigi il 28 maggio per affrontare il Liverpool di Jürgen Klopp, che ieri ha battuto in rimonta il Villareal 3-2.

«Il Real Madrid è il re della Champions. Non è un’ossessione, ma una motivazione», ha detto Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia. Il tecnico italiano ha aggiunto che raggiungere la finale sarebbe un risultato straordinario, anche se sarà molto difficile. «Il Manchester City è una grandissima squadra, inoltre ha un piccolo vantaggio. Noi però giochiamo in casa ed è tutto aperto». Lo sa anche Guardiola che ha anticipato rispetto per i suoi avversari e per il match. «Ammiro Ancelotti, è una persona eccezionale. Per noi è il miglior esame possibile, siamo pronti». Arbitro dell’incontro sarà l’italiano Daniele Orsato, con assistenti Alessandro Giallatini e Ciro Carbone. Quarto uomo sarà Davide Massa, mentre al Var ci saranno Paolo Valeri e Massimiliano Irrati.

Real Madrid – Manchester City, le probabili formazioni di stasera 4 maggio 2022 su Prime Video

Qui Real Madrid, in mezzo al campo torna Casemiro

Reduce dalla 35esima Liga spagnola messa in bacheca, il Real Madrid si fionda sulla Champions League dove insegue il 14esimo trionfo. Per ribaltare il 4-3 dell’andata, i blancos si affideranno probabilmente al 4-3-3 anche se dovranno operare qualche accorgimento. Davanti a Courtois non ci sarà infatti Alaba. L’ex centrale del Bayern Monaco non ha recuperato dall’infortunio e lascerà spazio a Nacho al fianco di Militao. Sulle fasce ci saranno invece, come nella gara di Manchester, Carvajal e Mendy. A centrocampo si riformerà il terzetto titolare con il ritorno di Casemiro – out all’andata per squalifica – accanto a Kroos e Modric. In attacco, oltre all’inamovibile Benzema, ci saranno Viniciur Jr. e Valverde, con Rodrygo pronto in panchina.

Qui Manchester City, Guardiola recupera Cancelo

A caccia della seconda finale di Champions League consecutiva, il Manchester City arriva al Bernabeu con il favore del pronostico. Rispetto al match casalingo, Guardiola recupererà Joao Cancelo che sarà sicuramente titolare sulla corsia destra. Sull’altro versante è ballottaggio fra Zinchenko e Walker, ancora non al meglio dopo l’infortunio. Al centro, davanti a Ederson, ci saranno Ruben Dias e Laporte, mentre Stones dovrebbe accomodarsi in panchina. Per quanto riguarda gli altri due reparti, il tecnico catalano dovrebbe confermare gli stessi uomini dell’andata. In mediana Rodri sarà affiancato da Bernardo Silva e De Bruyne, entrambi a segno sette giorni fa nel 4-3, mentre in avanti spazio al talento di Foden, Gabriel Jesus e Mahrez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. All.: Ancelotti.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Jesus, Foden. All.: Guardiola.