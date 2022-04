Dove vedere Real Madrid – Chelsea di Champions League? Orario, arbitro e formazioni

Real Madrid – Chelsea, atto secondo. Stasera 12 aprile, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5, torna la Champions League con la gara di ritorno dei quarti di finale fra i blancos e i blues. Inglesi chiamati alla difficile impresa di rimontare l’1-3 di Stanford Bridge, dove una settimana fa sono caduti sotto i colpi di Karim Benzema, autore di una tripletta. Il gol della bandiera di Havertz però lascia ancora un barlume di speranza dato che, senza la regola del gol doppio in trasferta, agli uomini di Thomas Tuchel basterà un 2-0 per andare ai tempi supplementari. La partita sarà disponibile anche in streaming su Sky Go o Mediaset Infinity. Nell’altro match di giornata, il Bayern Monaco affronterà in casa il Villareal per rimontare l’1-0 dell’andata.

«Guai a pensare che il più è fatto», ha sentenziato Carlo Ancelotti, guida del Real Madrid, alla vigilia. L’allenatore italiano tiene alta la guardia, sapendo che i campioni in carica del Chelsea metteranno sul campo tutto l’orgoglio. «Affronteremo una squadra forte e competitiva, sarà battaglia». Il suo collega tedesco Tuchel, dallo scorso anno sulla panchina dei blues, sa benissimo che la sfida sarà ardua, ma non vuole darsi per vinto. «Non abbiamo grandi opzioni, servirà la nostra versione migliore», ha detto in conferenza alla vigilia. «Sognare è importante e noi vogliamo provare a realizzare il desiderio». Arbitro di Real Madrid – Chelsea sarà il polacco Szymon Marciniak, che avrà come assistenti i connazionali Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Quarto uomo sarà Tomasz Kwiatkowski, mentre al Var siederanno Bartosz Frankowski e il serbo Srdjan Jovanović.

Real Madrid – Chelsea, le probabili formazioni di stasera 12 aprile 2022 su Canale 5 e Sky Sport Uno

Qui Real Madrid, Ancelotti punta sempre su Benzema

Carlo Ancelotti si appresta a schierare gli stessi 11 che hanno sbancato Stanford Bridge la scorsa settimana. Nell’ormai tradizionale 4-3-3, davanti al portiere Courtois ci saranno Nacho e l’ex Bayern Monaco Alaba, con Carvajal e Mendy sulle corsie laterali. Centrocampo di esperienza e fisicità con Modric, Casemiro e Kroos, mentre in attacco immancabile la figura di Benzema. Il francese, autore di 11 gol in 8 partite di Champions, avrà al suo fianco Vinicius Jr e Valverde, con Asensio e Rodrygo pronti dalla panchina.

Qui Chelsea, ancora panchina per Lukaku

Sperando nell’orgoglio dei campioni in carica, Thomas Tuchel schiererà contro il Real Madrid una formazione devota all’attacco. Nel 3-4-3 dei blues, davanti al portiere Mendy ci saranno Azpilicueta, Thiago Silva e Rüdiger, già promesso alla Juventus per la prossima stagione. A centrocampo, maglia da titolare per Jorginho e Kovacic, mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire James e Marcos Alonso. In attacco ancora una volta non ci sarà Lukaku. Il belga, ex attaccante dell’Inter, siederà infatti in panchina come all’andata, lasciando spazio a Kay Havertz. Al suo fianco Mount e Pulisic, mentre Werner dovrebbe entrare a partita in corso.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Modric, Kroos, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius. All.: Ancelotti.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Havertz, Pulisic. All.: Tuchel.