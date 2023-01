Il re leone stasera su Rai1: trama, cast e 5 curiosità su film

Torna l’appuntamento con i live action Disney. Dopo La Bella e la Bestia e Aladdin, è il turno del grande classico Il re leone. Stasera 2 gennaio, alle 21.25 in prima visione su Rai1, arriva la versione 2019 di Jon Favreau, già regista del remake de Il libro della giungla e di Iron Man. La trama segue il piccolo leoncino Simba, figlio di Mufasa e Sarabi, dall’infanzia all’età adulta. Dopo l’improvvisa morte del padre per mano dello zio Scar, si troverà da solo, dovendo fare affidamento sulle sue forze e su due nuovi simpatici amici. Nel cast originale figurano James Earl Jones, Donald Glover e Beyoncé, mentre in italiano ci sono le voci di Marco Mengoni, Elisa e Massimo Popolizio. La visione sarà disponibile in streaming su RaiPlay e Disney+.

Il re leone, trama e cast del film Disney stasera 2 gennaio 2022 su Rai1

Il live action Disney ricalca fedelmente il classico di animazione del 1994 e ha inizio con una panoramica sulla savana. Mufasa (Luca Ward) e Sarabi (Antonella Giannini), sovrani delle Terre del Branco, chiamano a raccolta tutti gli animali per presentare il loro figlio ed erede, Simba (Vittorio Thermes). A corte vi sono anche il mandrillo Rafiki (Toni Garrani), sciamano dei reali, e il fedele Zazu (Emiliano Coltorti), beccogiallo e loro maggiordomo nonché consigliere. Sebbene tutto il regno sembra celebrare l’arrivo del piccolo, manca qualcuno all’appello. Scar (Massimo Popolizio), fratello di Mufasa, non si è presentato poiché geloso di Simba, la cui nascita lo ha privato del diritto al trono.

Il piccolo prova una grande ammirazione per il padre, che gli insegna giorno dopo giorno come crescere e soprattutto governare sul loro regno. Simba si diverte nel frattempo con Nala (Chiara Vidale), migliore amica sin dalla nascita. I due, con l’ingenuità tipica dei bambini, si cacciano sempre in tanti guai, spesso disobbedendo agli ordini dei genitori. Quando Scar porta con l’inganno il piccolo nipote in una gola piena di gnu, le conseguenze si rivelano disastrose. Mufasa, giunto per aiutare il figlio, viene tradito dal fratello che lo fa cadere in un dirupo e calpestare dalla mandria inferocita. La morte del re porta Simba all’esilio, dove conoscerà i simpaticissimi Timon (Edoardo Leo), un suricata, e Pumbaa (Stefano Fresi), un facocero, che pensano solo a mangiare. Cresciuto, Simba (Marco Mengoni) incontra per caso Nala (Elisa), che gli rivela il nuovo destino delle Terre del Branco.

Il re leone, 5 curiosità sul film stasera 2 gennaio 2022 su Rai1

Il re leone, le differenze con il classico di animazione

Il film live action di stasera ricalca molto da vicino il classico di animazione del 1994, vincitore di due premi Oscar e tre Golden Globes. Tuttavia, ci sono alcune piccole differenze stilistiche che Jon Favreau ha voluto adottare per il suo progetto. Ancora cucciolo, Simba ha gli occhi azzurri e non dorati come nel cartone, in quanto nei primi giorni dopo la nascita i leoncini tengono gli occhi sempre chiusi, provocando un ritardo nella produzione di melanina. Un’altra differenza riguarda Timon e Pumbaa: mentre qui vivono in società, nel film del 1994 sono due vagabondi che fanno affidamento solo su loro stessi.

Il re leone, il rifiuto di Cumberbatch nel cast originale

Se l’Italia può vantare le voci di Marco Mengoni ed Elisa, il cast originale non è da meno. In inglese è possibile ascoltare Donald Glover e Beyoncé nei panni di Simba e Nala, Seth Rogen in quelli di Pumbaa e James Earl Jones che interpreta Mufasa. Scar ha invece la voce di Chiwetel Ejofor, nonostante Jeremy Irons (doppiatore del cartone animato) avesse mostrato interesse per riprendere il ruolo). Curioso il rifiuto, come ricorda Imdb, di Benedict Cumberbatch per il villain.

Il re leone, nel film c’è una sola scena senza CGI

L’intero film ha richiesto due anni per la realizzazione di tutte le scene in computer grafica (CGI). Favreau ha infatti riprodotto i movimenti facciali dei protagonisti alla perfezione, tanto che le immagini ricordano più un documentario che un film cinematografico. Tuttavia è presente una scena dal mondo reale: si tratta della prima alba che apre la narrazione nella savana.

Il re leone, un film prequel su Mufasa in arrivo su Disney+

Il remake de Il re leone è ad oggi uno dei maggiori successi della Disney e del cinema in generale. Con oltre 1.6 miliardi di dollari al botteghino è l’ottavo maggiore incasso di sempre al box office internazionale. Per questo è già in progetto un prequel incentrato su Mufasa, padre di Simba, in arrivo su Disney+. Annunciato alla D23 di Disney, dovrebbe uscire nel 2024 e narrare le origini del leone. Al posto di James Earl Jones ci sarà Aaron Pierre, di recente in Old di Shyamalan.

Il re leone, la colonna sonora di Hans Zimmer ed Elton John

Per il suo remake, Jon Favreau ha richiamato gli autori della colonna sonora originale, vincitrice del premio Oscar. Hans Zimmer ha infatti riadattato le musiche per tutto il film, mentre Elton John ha cantato ancora la canzone Can You Feel the Love Tonight durante i titoli di coda. La star britannica ha anche composto Circle of Life, ma non l’ha interpretata nella versione definitiva.