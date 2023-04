Carlo III, stasera su La7 un documentario per l’incoronazione

L’incoronazione di Carlo III è ormai imminente. Sabato 6 maggio, intorno alle ore 12 in diretta mondiale, si terrà la cerimonia ufficiale che vedrà salire al trono il successore di Elisabetta II. In attesa dell’evento, La7 trasmette stasera 30 aprile alle 21.15 lo speciale Storia di un re per ripercorrere le tappe più importanti della vita del principe di Galles. Un percorso che partirà dall’infanzia e dalla formazione scolastica, per portare al matrimonio con Lady Diana, la relazione con Camilla e il rapporto con i figlii William e Harry. Fino alla recente scomparsa della madre. A seguire, in onda Elisabetta segreta, documentario sui primi anni di regno della defunta sovrana. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

Carlo III – Storia di un re, le anticipazioni del documentario stasera 30 aprile su La7

Mentre in Inghilterra fervono i preparativi per l’incoronazione del prossimo 6 maggio, La7 ripercorre la vita del nuovo re britannico. Lo speciale Storia di un re cercherà di tracciare il profilo di Carlo III, partendo dalla sua infanzia. Si parlerà dell’educazione a Gordonstoun, istituto scozzese dove studiò anche il padre Filippo. Un luogo che mise a dura prova le sue capacità ma che lo formò nell’uomo che oggi si appresta a guidare un intero Paese. La vita del principe di Galles proseguirà poi inevitabilmente con il suo rapporto con la madre Elisabetta II, che è chiamato a sostituire dopo 70 anni di regno. Impossibile non rievocare poi la sua relazione con Lady Diana, la compianta principessa del popolo. Il loro matrimonio e il successivo divorzio hanno sconvolto il mondo fino alla tragica scomparsa di Lady D a Parigi nell’agosto 1997.

La vita di Carlo III non può prescindere anche dai suoi due figli, William e soprattutto Harry. Il documentario di La7 racconterà il rapporto del nuovo sovrano con i due, messo a dura prova dalle recenti rivelazioni del secondogenito. Proprio pochi giorni fa, Harry aveva infatti accusato il padre di aver stretto accordi segreti con i tabloid per favorire l’ascesa di Camilla, regina consorte, e incentivare la sua accettazione da parte del popolo britannico. La vicenda è destinata a perpetuare quindi il gelo fra il duca di Sussex e la sua famiglia, nonostante la sua presenza all’incoronazione sia confermata. Assente la moglie Meghan Markle, che sarà negli Usa assieme ai figli. Infine, il documentario Storia di un re si concluderà con la morte di Elisabetta II, di cui in seconda serata sarà trasmesso uno speciale sui primi anni di regno.