Re Carlo III, su Spotify la playlist dell’incoronazione con Beatles e Spice Girls

Fervono i preparativi per l’incoronazione di Re Carlo III come sovrano del Regno Unito, prevista per il 6 maggio 2023. Le celebrazioni proseguiranno per tre giorni con un concerto, uno spettacolo di luci al Castello di Windsor e varie manifestazioni. Sebbene manchino ancora circa tre mesi, iniziano a trapelare alcuni dettagli sulla cerimonia e i festeggiamenti. Il governo britannico ha pubblicato su Spotify la playlist ufficiale con 27 brani cult e moderni. Spiccano grandi classici del rock inglese, dai Beatles a David Bowie passando per Kate Bush. Ci sono poi le Spice Girls, per cui si vocifera anche una possibile reunion ad hoc per Carlo e Camilla. Infine, non può mancare Harry Styles, reduce dal Grammy Award per il miglior album dell’anno con il suo Harry’s House. Ecco nel dettaglio artisti e canzoni.

Dai Beatles a Harry Styles, la playlist per l’incoronazione di Re Carlo III

Con i Fab Four anche David Bowie, Kate Bush e Coldplay

La playlist ufficiale per l’incoronazione di Re Carlo III attraversa varie epoche della musica, abbracciando poi più generi, dal pop al rock. Presenti soltanto artisti britannici o provenienti da Paesi del Commonwealth, tra cui il Canada e la Giamaica. La compilation, disponibile integralmente su Spotify si apre nientemeno che con i Beatles e la loro Come Together. È con i Fab Four di Liverpool che la corona britannica assieme al governo intende lanciare il suo messaggio di unione e fratellanza. Segue Daddy Cool dei caraibici Boney M. (famosi anche per la loro Rasputin), che precede A Sky full of Stars dei Coldplay e la famosa Let’s Dance di David Bowie.

Dopo il Duca Bianco si trovano Ed Sheeran con l’ultimo successo Celestial, Elbow con One Day Like This e gli ELO con Mr Blue Sky. Nella playlist di Re Carlo III Starry Eyed di Ellie Goulding, Starlight di Emeli Sandé e Dance All Over Me di George Ezra. Per il 30enne dell’Hertfordshire è una conferma dell’affetto reale, dato che suonò anche al Giubileo della Regina Elisabetta II. Il Commonwealth torna protagonista con Slave to the Rythm della giamaicana Grace Jones. Immancabile il fenomeno Harry Styles con Treat People With Kindness, che precede nella playlist Kate Bush e la sua Running Up That Hill ritornata in auge con Stranger Things. E ancora, spazio per Our House di Madness e It’s a Beautiful Day del canadese Michael Bublè.

Presenti le Spice Girls: indizio per la vociferata reunion?

Nella playlist per l’incoronazione di Re Carlo III anche We Will Rock You dei Queen, All Over the World dei Pet Shop Boys e People Get Ready del compianto Jeff Beck con Rod Stewart. E ancora, Gold degli Spandau Ballet, che seguono Sam Ryder con il brano dell’Eurovision Song Contest Space Man. Spiccano poi le Spice Girls con Say You’ll Be There. Si vocifera infatti che Victoria & Co. stiano progettando una reunion speciale proprio in vista delle celebrazioni. Sarebbe il ritorno nella composizione originale dal vivo a quasi 11 anni dall’ultima volta, in occasione dei Giochi Olimpici di Londra 2012. In lista anche i Take That con Shine, brano inciso senza Robbie Williams, e i Kinks con Waterloo Sunset. Infine gli Who con Love Reign O’er Me, Tom Jones con Green Green Grass of Home, gli Years & Years con King e i Proclaimers con I’m Gonna Be.