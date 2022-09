Re Carlo sceglie la corona Tudor: primo cambio dopo Elisabetta

Da ora in poi lo stemma reale avrà le iniziali di Re Carlo III e la corona Tudor, come quella di Enrico VIII. La Regina Elisabetta aveva rotto con questa tradizione, scegliendo la corona di St Edward, ovvero la corona utilizzata nel rito dell’incoronazione con la Stone of Scone nella millenaria abbazia di Westminster. Intanto, lo stemma che contrassegnerà ogni atto ufficiale del nuovo sovrano sta facendo sorridere alcuni sudditi, che la affiancano a quella del Real Madrid.

Re Carlo III sceglie la corona Tudor

Accompagnerà ogni documento ufficiale del sovrano, a partire dalle prime lettere su carta intestata di Buckingham Palace in partenza oggi. Si tratta del monogramma del monarca, il nuovo codice reale del Regno Unito che si sostituisce a quello della defunta Regina Elisabetta. Re Carlo III ha scelto per sé le iniziali latine CR, Charles Rex, e la corona Tudor, risalente al tempo di Enrico VIII.

Preparato dal College of Arms, che da secoli crea e conserva i registri ufficiali degli stemmi, il modello è stato scelto personalmente da Re Carlo III, tra altri progettati per lui. Era la prima scelta da fare, e il primo cambio dopo Elisabetta. Adesso tutti i luoghi del regno legati alla corona britannica rimuoveranno le “vecchie” insegne e le sostituiranno con quelle di Charles Rex.